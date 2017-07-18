Евгений Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области

«Подписи физически не собрать. У меня есть в запасе где-то три-четыре подписи, но не больше», — приводит его слова «Интерфакс». На 6 июля у екатеринбургского мэра было 39 подписей депутатов из необходимых 126.

Кроме того, он сказал, что вместе с партией «Яблоко» будет решать, обращаться ли в Конституционный суд для оспаривания муниципального фильтра. «Будем принимать решение и озвучивать его. Но сейчас обращаться в Конституционный суд — это то же самое, что еще раз сесть играть с наперсточником, может быть повезет. Ощущения у всех такие», — заявил господин Ройзман. Также он призвал своих сторонников бойкотировать губернаторские выборы, которые пройдут 10 сентября.