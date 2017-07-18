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15:22 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Евгений Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не смог собрать достаточного количества депутатских подписей для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Свердловской области и снял свою кандидатуру.

Источник: РИА "Новости"

«Подписи физически не собрать. У меня есть в запасе где-то три-четыре подписи, но не больше», — приводит его слова «Интерфакс». На 6 июля у екатеринбургского мэра было 39 подписей депутатов из необходимых 126.

Кроме того, он сказал, что вместе с партией «Яблоко» будет решать, обращаться ли в Конституционный суд для оспаривания муниципального фильтра. «Будем принимать решение и озвучивать его. Но сейчас обращаться в Конституционный суд — это то же самое, что еще раз сесть играть с наперсточником, может быть повезет. Ощущения у всех такие», — заявил господин Ройзман. Также он призвал своих сторонников бойкотировать губернаторские выборы, которые пройдут 10 сентября.

Напомним, 12 июля ЦИК заявил о том, что бюро партии «Яблоко» неправомерно выдвинуло Евгения Ройзмана в кандидаты на выборы губернатора Свердловской области, «подменив органы регионального отделения». В «Яблоке» считают, что господин Ройзман был выдвинут без нарушений.

Комментарии
3
Наталья Немцева
Даже так ? СПАСИБО ! надолго ли ? А по поводу Ройзмана .....очень жаль . Екатеринбуржцы , свердловчане , поддержите ПРАВИЛЬНОГО и очень порядочного пацана себе же на счастье и хорошую долю . Как жаль, что у нас в Москве он не баллотируется в мэры . Женя , а может рискнете , а москвичи поддержат !
Свердловчане , Собякина мы вам отдадим с огромной радостью , если Ройзман вам не по нраву .
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Владимир Богоявленский
Лучше бы бойкотировал, в своё время, дружка своего,который старушку за квартиру угрохал!
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Наталья Немцева
Я еще забанена ?
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