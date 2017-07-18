Александр Дрозденко инспектировал полигон «Новый Свет» в Гатчинском районе
Губернатор Ленинградской области поставил ультиматум руководителям полигонов твёрдых бытовых отходов.
Губернатор Ленинградской области поставил ультиматум руководителям полигонов твёрдых бытовых отходов.
Мусорные предприятия должны освоить новые технологии. Александр Дрозденко сегодня пообщался с администрацией полигона «Новый Свет» в Гатчинском районе. Глава области осмотрел предприятие и заявил, что регион больше не будет мириться со старыми методами утилизации мусора.
Отныне, чтобы подобные предприятия могли получить разрешения на работу и продлить лицензию, им нужно перейти на новые технологии переработки отходов.
Полигон «Новый Свет» — за ситуацией там «Петербургские Вести» следят давно — за последние годы получил массу критических замечаний как от населения и экологов, так и от областных властей. При этом Дрозденко отметил, что это предприятие еще не самое плохое — там ведётся электронный учёт опасного мусора, построена станция дегазации, которая превращает метан в электроэнергию. Но этого мало — нужна современная переработка.
На территории гатчинского полигона появится технопарк с современным заводом по переработке, сортировке и прессовке мусора. Уже готов проект, открыта кредитная линия на два миллиарда рублей. Запустить технопарк должны до конца 2018 года.