Александр Дрозденко инспектировал полигон «Новый Свет» в Гатчинском районе

Мусорные предприятия должны освоить новые технологии. Александр Дрозденко сегодня пообщался с администрацией полигона «Новый Свет» в Гатчинском районе. Глава области осмотрел предприятие и заявил, что регион больше не будет мириться со старыми методами утилизации мусора.

Отныне, чтобы подобные предприятия могли получить разрешения на работу и продлить лицензию, им нужно перейти на новые технологии переработки отходов.

Полигон «Новый Свет» — за ситуацией там «Петербургские Вести» следят давно — за последние годы получил массу критических замечаний как от населения и экологов, так и от областных властей. При этом Дрозденко отметил, что это предприятие еще не самое плохое — там ведётся электронный учёт опасного мусора, построена станция дегазации, которая превращает метан в электроэнергию. Но этого мало — нужна современная переработка.