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16:15 (мск), источник: РИА Крым

Заксобрание Севастополя утвердило Стратегию развития города до 2030 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости (Крым). Законодательное собрание Севастополя утвердило Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. Соответствующий закон севастопольские депутаты поддержали в двух чтениях единогласно.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что стратегия определяет приоритетные направления развития города, принципы и подходы в реализации социальной и экономической политики. «Не всегда в стратегии можно ответить, что конкретно мы построим на той или иной территории города. Мы постарались в этом документе указать ключевые объекты, которые мы знали на тот момент, когда писали закон. Но стратегия в случае вашего утверждения получит развитие в наших 20 государственных программах, которые мы в течение 4 месяцев приведем в соответствие с законом. Именно в государственных программах мы конкретно ответим, какие объекты мы построим», — сказал он.

В поддержку утверждения выступил командующий ЧФ, адмирал Александр Витко, многие депутаты Законодательного собрания Севастополя. «Стратегию надо принимать, и чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее пойдет и развитие города, потекут финансы, и мы приблизим результаты этой стратегии», — подчеркнул Витко.

Стратегия социально-экономического развития Севастополя определяет основные направления, которые послужат основой развития региона до 2030 года. В основе проекта ряд стратегических целей: развитие экономики Севастополя с акцентом на эффективное производство с высоким уровнем добавленной стоимости, развитие науки и образования, туризма и бизнеса, инфраструктуры, создание комфортной городской среды.

Планируется, что к 2030 году собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Севастополя увеличатся в 2,5 раза — с 9,8 млрд рублей (в 2016 году) до 24,4 млрд рублей через 13 лет. Рост экономики должны обеспечить судостроение и судоремонт, проект EnergyNet, индустриальный парк, виноделие, высшее образование, рыбная промышленность, высокотехнологическое производство, туризм.

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