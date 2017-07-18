Заксобрание Севастополя утвердило Стратегию развития города до 2030 года

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что стратегия определяет приоритетные направления развития города, принципы и подходы в реализации социальной и экономической политики. «Не всегда в стратегии можно ответить, что конкретно мы построим на той или иной территории города. Мы постарались в этом документе указать ключевые объекты, которые мы знали на тот момент, когда писали закон. Но стратегия в случае вашего утверждения получит развитие в наших 20 государственных программах, которые мы в течение 4 месяцев приведем в соответствие с законом. Именно в государственных программах мы конкретно ответим, какие объекты мы построим», — сказал он.