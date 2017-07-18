Законопроект об удалении информации из соцсетей одобрен комитетом Госдумы

Законопроект о соцсетях и мессенджерах внесен депутатами на прошлой неделе, в нем говорится об «организаторах распространения информации» с аудиторией более 2 млн человек. Они должны за сутки удалять информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды», а также «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию» и «информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность». Депутаты предложили установить ответственность за отказ удалить такой контент из соцсетей: