Законопроект об удалении информации из соцсетей одобрен комитетом Госдумы

Законопроект о соцсетях и мессенджерах внесен депутатами на прошлой неделе, в нем говорится об «организаторах распространения информации» с аудиторией более 2 млн человек. Они должны за сутки удалять информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды», а также «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию» и «информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность». Депутаты предложили установить ответственность за отказ удалить такой контент из соцсетей:
физические лица, по их мнению, должны платить за это штрафы от 3 млн до 5 млн руб., юридические лица — от 30 млн до 50 млн руб.
Правительство в целом поддержало концепцию законопроекта, но увидело в предложенных поправках массу недостатков. В частности, нужно уточнить, какую именно информацию соцсети и мессенджеры будут удалять по требованию пользователей, определить термин «недостоверная информация», объяснить термин «оператор социальной сети» и прописать методику подсчета количества пользователей социальной сети. Процедуру удаления информации по заявлению в правительстве признали «необоснованной».