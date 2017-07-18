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16:16 (мск), источник: Ведомости

Законопроект об удалении информации из соцсетей одобрен комитетом Госдумы

Парламентский комитет по информполитике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, обязывающий социальные сети удалять противоправную информацию по заявлению пользователей. Авторы инициативы — депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект о соцсетях и мессенджерах внесен депутатами на прошлой неделе, в нем говорится об «организаторах распространения информации» с аудиторией более 2 млн человек. Они должны за сутки удалять информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды», а также «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию» и «информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность». Депутаты предложили установить ответственность за отказ удалить такой контент из соцсетей:

физические лица, по их мнению, должны платить за это штрафы от 3 млн до 5 млн руб., юридические лица — от 30 млн до 50 млн руб.

Правительство в целом поддержало концепцию законопроекта, но увидело в предложенных поправках массу недостатков. В частности, нужно уточнить, какую именно информацию соцсети и мессенджеры будут удалять по требованию пользователей, определить термин «недостоверная информация», объяснить термин «оператор социальной сети» и прописать методику подсчета количества пользователей социальной сети. Процедуру удаления информации по заявлению в правительстве признали «необоснованной».

Справка
Соцсети хотят обязать удалять «противоправный контент» по заявлению пользователей. Это как?Госдума рассматривает законопроект, который сильно усложняет жизнь социальным сетям и мессенджерам. Владельцы соцсетей обязаны будут удалять «противоправный контент» в течение суток. Иначе им грозят огромные штрафы
Комментарии
9
Влера Малютин
отличная новость....теперь пятоколонная погань на мыле по затыкает пасти
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дмитрий лучков
я больше голосовать не ходил не буду ходить и ди о ты
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дмитрий лучков
запретите людмя жить и выходить на улицу..а...
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