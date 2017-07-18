Жесткий ответ президента Молдовы на открытие КПП у Приднестровья

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон уверен, что добиться воссоединения страны возможно только в рамках переговорного процесса, а любые попытки его блокирования приведут к осложнению ситуации. Об этом глава государства написал на своей страничке Facebook, комментируя открытие совместного молдавско-украинского пограничного пропуска «Кучрганы».

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В понедельник премьер Молдовы Павел Филип и президент Украины Петр Порошенко участвовали в церемонии открытия совместного пограничного контрольного пункта «Кучурганы». Всего таможенные службы Молдовы и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. В Приднестровье считают, что совместные КПП Кишинева и Киева на границе могут вызвать экономический кризис в Левобережье.

«Добиться реинтеграции страны возможно только в рамках переговорного процесса. Любые попытки блокировать или заставить силой идти на уступки непродуктивны и приведут лишь к осложнению ситуации. Выступаю категорически против любых мер, которые ухудшат финансовую ситуацию региона или могут привести к экономическим потерям для экономических агентов и жителей Приднестровья», — написал Додон.

По его словам, «все мировое сообщество, включая 57 стран ОБСЕ, неоднократно высказывали последовательную поддержку суверенитета, территориальной целостности Молдовы в ее международно признанных границах».

«В этой связи самое важное — обеспечить, чтоб последние действия правительства страны и украинских властей не привели к ухудшению экономической ситуации региона и не ущемляли интересы экономических агентов и физических лиц», — отметил Додон.

По его словам, «соответствующие структуры исполнительной власти будут руководствоваться действующим законодательством так, чтобы исключить какие-либо экономические, финансовые и иного рода потери как для жителей Приднестровья, так и для экономических агентов региона».

Додон подчеркнул, что за последнее время со стороны Кишинева уже были приняты необходимые решения, в том числе изменения в Таможенный кодекс, где оговариваются особый режим работы и полномочия сотрудников таможенного пункта. «Мы готовы принять и другие меры по устранению возможных рисков», — заявил президент Молдавии.