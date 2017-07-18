Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Драка на открытии российского магазина в Киеве попала на видео
Названы самые комфортные для жизни российские города
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Москва дала ответ на особый режим въезда россиян в Украину – СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
18:51 (мск), источник: Sputnik.md

Жесткий ответ президента Молдовы на открытие КПП у Приднестровья

Президент Молдовы Игорь Додон считает важным сделать все, чтобы открытие молдавско-украинского пункта пропуска на приднестровском участке границы не привело к ухудшению экономической ситуации в непризнанной ПМР.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон уверен, что добиться воссоединения страны возможно только в рамках переговорного процесса, а любые попытки его блокирования приведут к осложнению ситуации. Об этом глава государства написал на своей страничке Facebook, комментируя открытие совместного молдавско-украинского пограничного пропуска «Кучрганы».

Читайте также
Президент РМ промульгировал закон о реформе правительства

В понедельник премьер Молдовы Павел Филип и президент Украины Петр Порошенко участвовали в церемонии открытия совместного пограничного контрольного пункта «Кучурганы». Всего таможенные службы Молдовы и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. В Приднестровье считают, что совместные КПП Кишинева и Киева на границе могут вызвать экономический кризис в Левобережье.

«Добиться реинтеграции страны возможно только в рамках переговорного процесса. Любые попытки блокировать или заставить силой идти на уступки непродуктивны и приведут лишь к осложнению ситуации. Выступаю категорически против любых мер, которые ухудшат финансовую ситуацию региона или могут привести к экономическим потерям для экономических агентов и жителей Приднестровья», — написал Додон.

По его словам, «все мировое сообщество, включая 57 стран ОБСЕ, неоднократно высказывали последовательную поддержку суверенитета, территориальной целостности Молдовы в ее международно признанных границах».

«В этой связи самое важное — обеспечить, чтоб последние действия правительства страны и украинских властей не привели к ухудшению экономической ситуации региона и не ущемляли интересы экономических агентов и физических лиц», — отметил Додон.

По его словам, «соответствующие структуры исполнительной власти будут руководствоваться действующим законодательством так, чтобы исключить какие-либо экономические, финансовые и иного рода потери как для жителей Приднестровья, так и для экономических агентов региона».

Додон подчеркнул, что за последнее время со стороны Кишинева уже были приняты необходимые решения, в том числе изменения в Таможенный кодекс, где оговариваются особый режим работы и полномочия сотрудников таможенного пункта. «Мы готовы принять и другие меры по устранению возможных рисков», — заявил президент Молдавии.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Совместный контроль: о чем говорили Филип и Порошенко
Кремль отреагировал на заявление о создании Малороссии
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
В Думе одобрили закон об удалении информации из соцсетей
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Режиссер фильма «Крым» обратился к властям Украины
Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора
В Ставропольском крае построили «Зенит-Арену» из соломы
Спорт
Рыночные отношения: как гранды Европы подготовились к сезону Сейчас «Челси» предпринимает попытки заполучить Морату, Обамеянга или Левандовски
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
В программу реновации войдут еще 1,5 тысячи домов
За незаконную перепланировку нежилых помещений начнут штрафовать
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь