Аксенов назначил Волченко министром курортов и туризма Крыма

Вадим Волченко в мае 2014 года возглавил региональное подразделение МИА «Россия сегодня» в Симферополе. Редакция на сегодняшний день представлена лидерами медиарейтингов радиостанцией «Спутник в Крыму» и сайтом РИА Новости (Крым), а также мультимедийным пресс-центром в центре крымской столицы, соединяющим по видеосвязи полуостров не только с Москвой, но и Вашингтоном, Римом, Пекином и другими мировыми столицами. Является членом регионального штаба ОНФ в Республике Крым и сопредседателем крымского отделения общественной организации «Деловая Россия».



Вадим Волченко создал и руководил несколькими проектами в медиа- и рекреационной сферах. В 2010—2014 годах возглавлял Республиканский комитет по информации в Крыму.