Аксенов назначил Волченко министром курортов и туризма Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил Вадима Волченко министром курортов и туризма Республики Крым. Соответствующий указ опубликован на
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил Вадима Волченко министром курортов и туризма Республики Крым. Соответствующий указ опубликован на
«Назначить Волченко Вадима Александровича на государственную должность Республики Крым — министра курортов и туризма Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — сказано в документе.
Вадим Волченко в мае 2014 года возглавил региональное подразделение МИА «Россия сегодня» в Симферополе. Редакция на сегодняшний день представлена лидерами медиарейтингов радиостанцией «Спутник в Крыму» и сайтом РИА Новости (Крым), а также мультимедийным
Вадим Волченко создал и руководил несколькими проектами в медиа- и рекреационной сферах. В 2010—2014 годах возглавлял Республиканский комитет по информации в Крыму.