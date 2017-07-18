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17:08 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов назначил Волченко министром курортов и туризма Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил Вадима Волченко министром курортов и туризма Республики Крым. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале крымского правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Назначить Волченко Вадима Александровича на государственную должность Республики Крым — министра курортов и туризма Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — сказано в документе.

Вадим Волченко в мае 2014 года возглавил региональное подразделение МИА «Россия сегодня» в Симферополе. Редакция на сегодняшний день представлена лидерами медиарейтингов радиостанцией «Спутник в Крыму» и сайтом РИА Новости (Крым), а также мультимедийным пресс-центром в центре крымской столицы, соединяющим по видеосвязи полуостров не только с Москвой, но и Вашингтоном, Римом, Пекином и другими мировыми столицами. Является членом регионального штаба ОНФ в Республике Крым и сопредседателем крымского отделения общественной организации «Деловая Россия».

Вадим Волченко создал и руководил несколькими проектами в медиа- и рекреационной сферах. В 2010—2014 годах возглавлял Республиканский комитет по информации в Крыму.

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