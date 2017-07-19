Воронежский губернатор назвал состояние поворинской инфраструктуры плачевным

— Надо менять подходы представителей власти, бюджетной сферы к объектам, которые им доверил народ. Надо следить и своевременно делать небольшие ремонты, которые бы позволяли эти объекты сохранить. Сегодня мы проехали по ряду объектов — инфраструктура в плачевном состоянии. Школы, детские сады, сфера культуры — все это требует сегодня денег. Мы их будем ремонтировать. Решили отремонтировать ряд объектов в текущем году и разработать документацию, чтобы, не снижая темпов, отремонтировать порядка пяти объектов в 2018 году. Договорились о сроках сдачи конкретных объектов — все сдадутся в сентябре-октябре, я беру это под личный контроль.