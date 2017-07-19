Воронежский губернатор назвал состояние поворинской инфраструктуры плачевным
Алексей Гордеев призвал местную власть вовремя ремонтировать соцобъекты.
Алексей Гордеев призвал местную власть вовремя ремонтировать соцобъекты.
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев негативно отозвался о состоянии инфраструктуры в Поворинском районе в ходе рабочего визита в район во вторник, 18 июля. Глава региона посетил требующие капитального ремонта школу искусств в райцентре и среднюю школу в селе Октябрьское.
Алексей Гордеев призвал местную власть не доводить объекты социальной сферы до крайнего состояния:
— Надо менять подходы представителей власти, бюджетной сферы к объектам, которые им доверил народ. Надо следить и своевременно делать небольшие ремонты, которые бы позволяли эти объекты сохранить. Сегодня мы проехали по ряду объектов — инфраструктура в плачевном состоянии. Школы, детские сады, сфера культуры — все это требует сегодня денег. Мы их будем ремонтировать. Решили отремонтировать ряд объектов в текущем году и разработать документацию, чтобы, не снижая темпов, отремонтировать порядка пяти объектов в 2018 году. Договорились о сроках сдачи конкретных объектов — все сдадутся в
Ремонт в Поворинской школе искусств начнется на днях. Здание не ремонтировали с 1955 года — с момента строительства. В школе обучаются музыке и хореографии более 250 детей. Завершить ремонт планируют не позже, чем через три месяца.
Средства на ремонт Октябрьской средней общеобразовательной школы, где обучаются около 100 детей, выделят в 2017 году. Построенное в 1981 году здание ни разу капитально не ремонтировали.