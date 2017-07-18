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18:44 (мск), источник: ТАСС

Песков: заявление о создании Малороссии подлежат анализу

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что «российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям».

Источник: AP 2017

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Кремль пока не комментирует заявление о создании Малороссии, но подчеркивает приверженность Москвы минским договоренностям по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу.
Дмитрий Песков

«Российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям, все остальное пока не комментируем», — добавил Песков.

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18 июля на собрании общественности в Донецке заявили о проекте создания с участием ряда украинских регионов нового государства — Малороссии, как правопреемника Украины. На собрании путем голосования были приняты два документа — политическая декларация и конституционный акт. По словам инициаторов проекта, идея призвана «остановить гражданскую войну и избежать новых жертв».

Вместе с тем в соседней провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) уточнили, что не принимают участие в этом проекте. «ЛНР была создана в результате волеизъявления народа, и мы не имеем права делать подобные шаги, не учитывая мнение жителей республики, — говорится в заявлении пресс-службы главы ЛНР Игоря Плотницкого. — Республика считает важным оставаться приверженцем Минских соглашений и далее будет требовать их выполнения от Украины».

Комментируя эту инициативу, полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов указал, что ее не следует рассматривать как проявление реальной политики.

Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет. Скорее, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики
Борис Грызлов
Полпред РФ в Контактной группе

В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что сама идея была выдвинута рядом писателей и блогеров. «В самом руководстве ДНР многие ее считают несерьезной, — сказал он. — Поэтому этот проект скорее литературный, чем политический».

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