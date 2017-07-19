Депутаты ЗС НО обсудили вопрос о состоянии гражданской обороны в регионе

Отмечается, что 25 мая 2017 года депутаты Заксобрания в первом чтении приняли разработанный ГУ МЧС закон области «О гражданской обороне», который является основным нормативным правовым актом в сфере гражданской обороны на региональном уровне.

На сегодняшний день в состав сил гражданской обороны входят подразделения противопожарной службы (90 структур федеральной противопожарной службы и 58 подразделений ППС), аварийно-спасательные формирования (67 профессиональных и 100 нештатных аварийно-спасательных подразделений), спасательные службы (653), нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (1216). Всего группировка сил и средств гражданской обороны области насчитывает более 40 тысяч человек.

На региональном уровне ежегодно проводятся два командно-штабных учения и пять командно-штабных тренировок с органами местного самоуправления по отработке вопросов и ведения гражданской обороны в различных условиях и при переводе с мирного на военное время. Ежегодно 4 октября в День гражданской обороны регион принимает участие во Всероссийской тренировке.

«На данный момент идет установка системы централизованного оповещения населения. В муниципалитетах высотные здания оборудуют внешней акустической аппаратурой. Планируется, что в случае чрезвычайной ситуации прозвучит сирена, которая даст сигнал для включения телевизионных каналов, где жители смогут получить информацию об эвакуации», — говорится в сообщении.