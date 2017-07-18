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20:54 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о планах ЦРУ уничтожить старые файлы, связанные с утечками

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Национальный архив США предварительно одобрил предложение ЦРУ об уничтожении старых записей, не представляющих исторической ценности, сообщает издание The Daily Beast.

Источник: Reuters

ЦРУ намерено в августе начать уничтожение старых записей, связанных с утечками засекреченной информации, «если критики не убедят национальный архив сорвать план», пишет издание.

Сообщается, что архив предварительно одобрил предложение по уничтожению некоторых типов записей через 30 лет после их создания. Уничтожению подлежат связанные с утечками файлы, медицинские записи, информация о допуске к материалам, личные файлы, отвечающие интересам контрразведки, отчеты о компенсации, файлы о рассекречивании и адресно-справочные файлы.

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Сейчас связанные с утечками файлы должны храниться постоянно, но, согласно предложению ЦРУ, их смогут уничтожить через 30 лет после закрытия дела. Национальное управление архивов и документации (NARA) заявляет, что «несанкционированная публикация секретной информации» представляют малую исследовательскую ценность и что информация об утечках хранится в других местах, например в юридических документах, следовательно, эти файлы можно уничтожить.

«Я предполагаю, что в большинстве будут уничтожены любые утечки засекреченной информации ЦРУ в газеты, журналы, книги, что происходит довольно часто, а не только резонансные дела», — приводит издание слова эксперта американской некоммерческой организации National Security Archive Нейта Джонса.

Ранее портал WikiLeaks опубликовал несколько частей пакета документов ЦРУ, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).

Комментарии
2
Максим Белов
О каких зверствах идет речь?
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Изгнанный Из Рая
А между делом уничтожат все свидетельства своих зверств. Удобное прикрытие.
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