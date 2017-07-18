СМИ сообщили о планах ЦРУ уничтожить старые файлы, связанные с утечками

Источник: Reuters

ЦРУ намерено в августе начать уничтожение старых записей, связанных с утечками засекреченной информации, «если критики не убедят национальный архив сорвать план», пишет издание.

Сообщается, что архив предварительно одобрил предложение по уничтожению некоторых типов записей через 30 лет после их создания. Уничтожению подлежат связанные с утечками файлы, медицинские записи, информация о допуске к материалам, личные файлы, отвечающие интересам контрразведки, отчеты о компенсации, файлы о рассекречивании и адресно-справочные файлы.

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Сейчас связанные с утечками файлы должны храниться постоянно, но, согласно предложению ЦРУ, их смогут уничтожить через 30 лет после закрытия дела. Национальное управление архивов и документации (NARA) заявляет, что «несанкционированная публикация секретной информации» представляют малую исследовательскую ценность и что информация об утечках хранится в других местах, например в юридических документах, следовательно, эти файлы можно уничтожить.

«Я предполагаю, что в большинстве будут уничтожены любые утечки засекреченной информации ЦРУ в газеты, журналы, книги, что происходит довольно часто, а не только резонансные дела», — приводит издание слова эксперта американской некоммерческой организации National Security Archive Нейта Джонса.