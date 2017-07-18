СМИ назвали восьмого участника встречи сына Трампа с российским адвокатом

Источник: AP 2017

Восьмым участником встречи был Ике Кавеладзе, присутствие которого, по данным телеканала, подтвердил адвокат российского бизнесмена Араса Агаларова и его сына Эмина Скотт Балбер. «Мы полностью сотрудничаем со следствием», — добавил Балмер.

Телеканал CNN назвал Ике Кавеладзе старшим вице-президентом в Crocus Group, которой владеет Арас Агаларов.

По словам Балмера, Агаларов попросил Кавеладзе присутствовать на встрече. Кавеладзе является американским гражданином. В структуре Агаларова Кавеладзе работает с 2004 года, уточняет CNN. Он сотрудничал со структурами Трампа во время организации церемонии «Мисс Вселенная» в 2013 году в России. Как сообщил Балбер, Кавеладзе «не имеет никаких связей с российским правительством».

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В начале июля СМИ сообщили, что 9 июня 2016 года, спустя две недели, как его отец стал кандидатом на выборах президента США, Дональд Трамп-младший встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, имеющей «связи с Кремлем». Встречу организовал специалист по связям с общественностью Роб Голдстоун по просьбе Эмина Агаларова.

По сведениям газеты Independent, на встрече присутствовал Ринат Ахметшин, которого Весельницкая привлекла к юридической поддержке кандидата в президенты США и который является лоббистом, добивающимся отмены «закона Магнитского». 13 июля глава Hermitage Capital Уильям Браудер направил в Минюст США письмо, где назвал Ахметшина «агентом ГРУ СССР». Сам Ахметшин еще в 2016 году отрицал свои связи с российскими спецслужбами.

По словам Голдстоуна, встреча была посвящена запрету на усыновление российских детей американцами. Весельницкая ограничилась несколькими ремарками о взносах в предвыборную кампанию Дональда Трампа. Голдстоун утверждает, что никаких решений по итогам встречи не последовало. Во встрече также участвовали зять американского президента Джаред Кушнер и глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт.

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11 июля Трамп-младший опубликовал переписку Голдстоуна с Весельницкой, которая предлагала ему от «генпрокурора России» компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Эмин Агаларов подтвердил факт знакомства с Трампом-младшим, однако не признал факта переговоров о компромате на Клинтон. 14 июля NBC сообщил о встрече Трампа-младшего с бывшим сотрудником КГБ, который связан с российскими спецслужбами. Весельницкая назвала целью встречи с Трампом-младшим рассказать ему о финансировании Уильямом Браудером штаба Хиллари Клинтон.