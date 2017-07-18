Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Новая блокада: Украинцы штурмуют Крым - СМИ
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
21:53 (мск), источник: РБК

СМИ назвали восьмого участника встречи сына Трампа с российским адвокатом

Опознан восьмой участник встречи Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой, сообщает CNN.

Источник: AP 2017

Восьмым участником встречи был Ике Кавеладзе, присутствие которого, по данным телеканала, подтвердил адвокат российского бизнесмена Араса Агаларова и его сына Эмина Скотт Балбер. «Мы полностью сотрудничаем со следствием», — добавил Балмер.

Телеканал CNN назвал Ике Кавеладзе старшим вице-президентом в Crocus Group, которой владеет Арас Агаларов.

По словам Балмера, Агаларов попросил Кавеладзе присутствовать на встрече. Кавеладзе является американским гражданином. В структуре Агаларова Кавеладзе работает с 2004 года, уточняет CNN. Он сотрудничал со структурами Трампа во время организации церемонии «Мисс Вселенная» в 2013 году в России. Как сообщил Балбер, Кавеладзе «не имеет никаких связей с российским правительством».

Читайте также
WSJ: юрист из РФ предоставила сыну Трампа данные о Уильяме Браудере

В начале июля СМИ сообщили, что 9 июня 2016 года, спустя две недели, как его отец стал кандидатом на выборах президента США, Дональд Трамп-младший встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, имеющей «связи с Кремлем». Встречу организовал специалист по связям с общественностью Роб Голдстоун по просьбе Эмина Агаларова.

По сведениям газеты Independent, на встрече присутствовал Ринат Ахметшин, которого Весельницкая привлекла к юридической поддержке кандидата в президенты США и который является лоббистом, добивающимся отмены «закона Магнитского». 13 июля глава Hermitage Capital Уильям Браудер направил в Минюст США письмо, где назвал Ахметшина «агентом ГРУ СССР». Сам Ахметшин еще в 2016 году отрицал свои связи с российскими спецслужбами.

По словам Голдстоуна, встреча была посвящена запрету на усыновление российских детей американцами. Весельницкая ограничилась несколькими ремарками о взносах в предвыборную кампанию Дональда Трампа. Голдстоун утверждает, что никаких решений по итогам встречи не последовало. Во встрече также участвовали зять американского президента Джаред Кушнер и глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт.

Читайте также
Трамп-младший объяснил свое молчание о встрече с Весельницкой

11 июля Трамп-младший опубликовал переписку Голдстоуна с Весельницкой, которая предлагала ему от «генпрокурора России» компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Эмин Агаларов подтвердил факт знакомства с Трампом-младшим, однако не признал факта переговоров о компромате на Клинтон. 14 июля NBC сообщил о встрече Трампа-младшего с бывшим сотрудником КГБ, который связан с российскими спецслужбами. Весельницкая назвала целью встречи с Трампом-младшим рассказать ему о финансировании Уильямом Браудером штаба Хиллари Клинтон.

Генпрокуратура России назвала сообщения об участии ведомства в организации встречи Трампа-младшего и российского адвоката «заведомо ложными». Кремль заявил, что никогда не был связан с Весельницкой. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил 18 июля, что на встрече Трампа-младшего и Весельницкой не обсуждалось ничего, кроме отмены «закона Димы Яковлева» и «закона Магнитского».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Кремль обратил внимание на свадьбу дочери судьи
Судья РФ назвала источник денег для свадьбы, вызвавшей резонанс
Кремль обратил внимание на свадьбу дочери судьи
Кремль отреагировал на заявление о создании Малороссии
«Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
ЦРУ планирует уничтожить связанные с утечками старые файлы
Режиссер фильма «Крым» обратился к властям Украины
Кержакову предложили вернуться в футбол, но болотный
В Ставропольском крае построили «Зенит-Арену» из соломы
Спорт
Рыночные отношения: как гранды Европы подготовились к сезону Сейчас «Челси» предпринимает попытки заполучить Морату, Обамеянга или Левандовски
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь