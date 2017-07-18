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18 июля, источник: Газета Коммерсантъ

Отношения с Америкой встали особняком

Как дипломаты России и США боролись с раздражителями.

Источник: AP 2017

Дипломаты России и США провели в Вашингтоне переговоры по урегулированию спорных вопросов, обсудив в том числе проблему российской дипсобственности в Америке, арестованной по решению предыдущей американской администрации. Встреча в Вашингтоне замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Томаса Шеннона, которую называли едва ли не «последним шансом» найти компромисс, не привела к решающей договоренности. Сергей Рябков рассказал «Ъ», что разговор был «жестким», и посетовал, что американская сторона «загоняет отношения еще дальше в тупик». При этом он подчеркнул: Москва рассчитывает на продолжение переговоров — как по вопросу о дипнедвижимости, так и по тематике стратегической стабильности, включая перспективы истекающего договора о стратегических наступательных вооружениях и претензии по договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Разговор был жестким, откровенным и взвешенным и отразил приверженность обеих сторон урегулированию (спорных вопросов.— “Ъ”). Переговоры отразили дух доброй воли, но очевидно, что необходимо проделать больше работы.
Хезер Науэрт
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США

Вернувшийся во вторник вечером из Вашингтона замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал «Ъ», что у российских и американских дипломатов «в последнее время все разговоры жесткие». «У нас нет разговоров куртуазных, которые бы включали расшаркивания друг перед другом, поскольку позиции сторон хорошо известны и признаков их сближения очень мало. Нас это тревожит, — признал он.— Мы считаем, что Вашингтон нежеланием признавать очевидные вещи осложняет ситуацию, загоняет отношения еще дальше в тупик».

По его словам, это касается вопроса о дипнедвижимости «и множества других элементов текущей повестки дня, начиная с гуманитарных случаев и заканчивая проблематикой, касающейся условий перемещения официальных лиц, включая дипломатов по территории России и США».

По всем этим вопросам продвижения крайне мало. При этом мы, российская сторона, делаем конкретные предложения, приводим аргументы, высказываемся в пользу урегулирования этих проблем, а не их забвения и сохранения в качестве балласта.
Сергей Рябков
Замглавы МИД РФ

Напомним, 29 декабря прошлого года указом уходящего президента США Барака Обамы из страны были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, был закрыт доступ к так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. В МИД РФ тогда заявили, что Белый дом в нарушение международного права пошел на фактическую экспроприацию российской госсобственности. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин решил воздержаться от зеркальных мер — как отмечали эксперты, с расчетом на то, что после инаугурации Дональда Трампа политика Вашингтона резко изменится.

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Однако с тех пор серьезных подвижек не произошло, более того, были введены новые санкции, и в Москве задумались об ответных действиях. Смысл поступавших на протяжении последних дней многочисленных сигналов из Москвы сводился к тому, что ее терпение на исходе, в связи с чем переговоры Сергея Рябкова и Томаса Шеннона станут для сторон моментом истины.

В свою очередь, США не раз меняли формулировки своих требований по решению проблемы российской дипсобственности, то требуя от Москвы предоставления участка под строительство нового генконсульства в Санкт-Петербурге, то настаивая на прекращении вмешательства в американскую политику, то выдвигая условие нормализации в Сирии.

Урегулировать этот вопрос в ходе состоявшейся встречи не удалось. В сообщении Госдепа спор о высланных дипломатах и арестованной дипсобственности вообще не упоминался. А Сергей Рябков заявил «Ъ», что Москва исключает увязку этого вопроса с какими бы то ни было требованиями Вашингтона. «Американцы произвольно, без каких-либо мотивов и оснований, изъяли нашу дипсобственность и точно так же, без каких-то дополнительных прибамбасов, довесков и прочих гарниров, должны нам ее вернуть, — сказал он.— Здесь просто недопустимы какие бы то ни было увязки. Речь идет о нашей собственности, и они должны нам вернуть ее безусловно, безоговорочно и без каких-то дополнительных требований».

При этом в МИД РФ во вторник предупредили, что, «если Вашингтон не устранит этот раздражитель», за Москвой «на основе принципа взаимности остается право на ответные меры». Когда они могут быть введены, в ведомстве не уточнили. Сергей Рябков сказал «Ъ», что рассчитывает на продолжение переговоров и надеется, что пауза «не затянется».

По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, итоги переговоров в Вашингтоне свидетельствуют о том, что стороны все же хотят избежать конфронтационного сценария.
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«Накануне встречи в Вашингтоне многие считали, что Москва стоит перед плохим и очень плохим выбором. Ее бездействие было бы воспринято как признак слабости, а немедленные ответные меры позволили бы сохранить лицо, но при этом еще больше обострили бы ситуацию в двусторонних отношениях, проблему дипсобственности не решив. В итоге было найдено третье решение, которое выглядит оптимальным, — отложить момент истины и не закрывать окно возможностей в двусторонних отношениях», — заявил «Ъ» генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

В то же время, по мнению профессора истории Американского университета в Вашингтоне Андрея Федяшина, заявления Москвы о том, что она не отказывается от ответных мер, позволили ей сохранить лицо. «Если не будет отмены решения с американской стороны, то Россия может ответить зеркально. Более того, Москва может потребовать полной эквивалентности в численности дипкорпуса России и США, что повлечет за собой высылку дополнительных американских дипломатов, учитывая, что после распада СССР у России сократилось число дипломатов в Вашингтоне, а у США в Москве — нет», — пояснил «Ъ» господин Федяшин.

Помимо вопроса об арестованных особняках дипломаты обсудили и целый ряд других вопросов, включая тематику стратегической стабильности.
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Сергей Рябков напомнил «Ъ», что приближается контрольный срок выполнения Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) — 5 февраля 2018 года. «В принципе выполнение этого документа идет неплохо, но есть технические вопросы, которые требуют постоянного внимания, — отметил он.— К сожалению, американская сторона при новой администрации слишком медленно и долго раскачивается в силу ряда причин, в том числе в силу отсутствия назначений на высоких должностях. Мы подталкиваем ее к тому, чтобы эти вопросы решались более динамично».

По словам заместителя главы МИД РФ, Москва и Вашингтон должны обеспечить полное выполнение договора к контрольной дате. «Во-вторых, приближается истечение его первоначального срока действия. Эта тема (перспективы СНВ.— “Ъ”) заслуживает обсуждения, ее нельзя оставлять без внимания. Мы предложили американской стороне обсудить ее и рассчитываем на отклик», — рассказал он.

Еще одной из тем, которая поднималась на переговорах, были взаимные претензии Москвы и Вашингтона по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам Сергея Рябкова, российская сторона подтвердила готовность к продолжению межведомственного диалога по этому вопросу. Напомним, влиятельные сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США, а также некоторые американские военные ставят под сомнение целесообразность сохранения этого соглашения, обвиняя Россию в его нарушении.

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Российская же сторона, по словам замминистра, «не ставит под сомнение жизнеспособность этого договора». «Мы имеем целый ряд претензий к США с точки зрения неадекватного выполнения ими его требований. Но мы привержены этому договору и не хотим его слома или расшатывания, — подчеркнул он.— Поэтому нас очень тревожат попытки американской стороны под надуманными предлогами, под соусом обвинения России в мнимых отклонениях от требований договора поставить под сомнение целесообразность его сохранения».

Подводя итоги встречи, Сергей Рябков сказал, что «по всем направлениям разговор был достаточно плотный, прямой, без попыток сгладить углы». «Надеюсь, что результаты будут», — резюмировал он.

Сергей Строкань, Елена Черненко

Комментарии
1
Циркун Игорь
В результате переговоров мы узнаем,что"..американская сторона загоняет вопрос в тупик"... . В переводе с дипломатического языка на русский это означает,что нашу страну в очередной раз в беспардонно и грубо послали на .... ! Во имя чего руководство России решило занять позицию бесконечного терпения любых унижений со стороны США? Дипломатов высылают,дипломатическую собственность отобрали, экономические и политические санкции объявляют,вмешиваются нагло во внутренние дела РФ финансируя отмороженную нашу оппозицию,лидеры которой не стесняются бегать в посольство США за наличкой,которую тратят на себя любимых и на организацию митингов.В ответ со стороны России только бесконечное бла, бла, бла на всех уровнях. Пальчиками грозим, уже седьмой месяц,как нас "опустили", а наш МИД все обещает грозный ответ))). И беспрерывно при всем этом призываем к сотрудничеству и т.д. Вопрос Президенту и руководству МИД- у вас ребята с головой все в порядке?!
Садомазохизм внешнеполитический получается... . Чем больше нас,мягко говоря не любят,тем более наши руководители толерантны и дружелюбны. Вас кто уполномочил выступать в роли терпил, унижать страну и терпеть все эти "дипломатические плевки"? Такие понятия как самоуважение и гордость Вам знакомы господа?
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