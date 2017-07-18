Отношения с Америкой встали особняком

Источник: AP 2017

Дипломаты России и США провели в Вашингтоне переговоры по урегулированию спорных вопросов, обсудив в том числе проблему российской дипсобственности в Америке, арестованной по решению предыдущей американской администрации. Встреча в Вашингтоне замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Томаса Шеннона, которую называли едва ли не «последним шансом» найти компромисс, не привела к решающей договоренности. Сергей Рябков рассказал «Ъ», что разговор был «жестким», и посетовал, что американская сторона «загоняет отношения еще дальше в тупик». При этом он подчеркнул: Москва рассчитывает на продолжение переговоров — как по вопросу о дипнедвижимости, так и по тематике стратегической стабильности, включая перспективы истекающего договора о стратегических наступательных вооружениях и претензии по договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Разговор был жестким, откровенным и взвешенным и отразил приверженность обеих сторон урегулированию (спорных вопросов.— “Ъ”). Переговоры отразили дух доброй воли, но очевидно, что необходимо проделать больше работы. Хезер Науэрт Руководитель пресс-службы Госдепартамента США

Вернувшийся во вторник вечером из Вашингтона замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал «Ъ», что у российских и американских дипломатов «в последнее время все разговоры жесткие». «У нас нет разговоров куртуазных, которые бы включали расшаркивания друг перед другом, поскольку позиции сторон хорошо известны и признаков их сближения очень мало. Нас это тревожит, — признал он.— Мы считаем, что Вашингтон нежеланием признавать очевидные вещи осложняет ситуацию, загоняет отношения еще дальше в тупик».



По его словам, это касается вопроса о дипнедвижимости «и множества других элементов текущей повестки дня, начиная с гуманитарных случаев и заканчивая проблематикой, касающейся условий перемещения официальных лиц, включая дипломатов по территории России и США».

По всем этим вопросам продвижения крайне мало. При этом мы, российская сторона, делаем конкретные предложения, приводим аргументы, высказываемся в пользу урегулирования этих проблем, а не их забвения и сохранения в качестве балласта. Сергей Рябков Замглавы МИД РФ

Напомним, 29 декабря прошлого года указом уходящего президента США Барака Обамы из страны были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, был закрыт доступ к так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. В МИД РФ тогда заявили, что Белый дом в нарушение международного права пошел на фактическую экспроприацию российской госсобственности. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин решил воздержаться от зеркальных мер — как отмечали эксперты, с расчетом на то, что после инаугурации Дональда Трампа политика Вашингтона резко изменится.

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Однако с тех пор серьезных подвижек не произошло, более того, были введены новые санкции, и в Москве задумались об ответных действиях. Смысл поступавших на протяжении последних дней многочисленных сигналов из Москвы сводился к тому, что ее терпение на исходе, в связи с чем переговоры Сергея Рябкова и Томаса Шеннона станут для сторон моментом истины.



В свою очередь, США не раз меняли формулировки своих требований по решению проблемы российской дипсобственности, то требуя от Москвы предоставления участка под строительство нового генконсульства в Санкт-Петербурге, то настаивая на прекращении вмешательства в американскую политику, то выдвигая условие нормализации в Сирии.

Урегулировать этот вопрос в ходе состоявшейся встречи не удалось. В сообщении Госдепа спор о высланных дипломатах и арестованной дипсобственности вообще не упоминался. А Сергей Рябков заявил «Ъ», что Москва исключает увязку этого вопроса с какими бы то ни было требованиями Вашингтона. «Американцы произвольно, без каких-либо мотивов и оснований, изъяли нашу дипсобственность и точно так же, без каких-то дополнительных прибамбасов, довесков и прочих гарниров, должны нам ее вернуть, — сказал он.— Здесь просто недопустимы какие бы то ни было увязки. Речь идет о нашей собственности, и они должны нам вернуть ее безусловно, безоговорочно и без каких-то дополнительных требований».



При этом в МИД РФ во вторник предупредили, что, «если Вашингтон не устранит этот раздражитель», за Москвой «на основе принципа взаимности остается право на ответные меры». Когда они могут быть введены, в ведомстве не уточнили. Сергей Рябков сказал «Ъ», что рассчитывает на продолжение переговоров и надеется, что пауза «не затянется».

По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, итоги переговоров в Вашингтоне свидетельствуют о том, что стороны все же хотят избежать конфронтационного сценария.

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«Накануне встречи в Вашингтоне многие считали, что Москва стоит перед плохим и очень плохим выбором. Ее бездействие было бы воспринято как признак слабости, а немедленные ответные меры позволили бы сохранить лицо, но при этом еще больше обострили бы ситуацию в двусторонних отношениях, проблему дипсобственности не решив. В итоге было найдено третье решение, которое выглядит оптимальным, — отложить момент истины и не закрывать окно возможностей в двусторонних отношениях», — заявил «Ъ» генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.



В то же время, по мнению профессора истории Американского университета в Вашингтоне Андрея Федяшина, заявления Москвы о том, что она не отказывается от ответных мер, позволили ей сохранить лицо. «Если не будет отмены решения с американской стороны, то Россия может ответить зеркально. Более того, Москва может потребовать полной эквивалентности в численности дипкорпуса России и США, что повлечет за собой высылку дополнительных американских дипломатов, учитывая, что после распада СССР у России сократилось число дипломатов в Вашингтоне, а у США в Москве — нет», — пояснил «Ъ» господин Федяшин.

Помимо вопроса об арестованных особняках дипломаты обсудили и целый ряд других вопросов, включая тематику стратегической стабильности.

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Сергей Рябков напомнил «Ъ», что приближается контрольный срок выполнения Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) — 5 февраля 2018 года. «В принципе выполнение этого документа идет неплохо, но есть технические вопросы, которые требуют постоянного внимания, — отметил он.— К сожалению, американская сторона при новой администрации слишком медленно и долго раскачивается в силу ряда причин, в том числе в силу отсутствия назначений на высоких должностях. Мы подталкиваем ее к тому, чтобы эти вопросы решались более динамично».



По словам заместителя главы МИД РФ, Москва и Вашингтон должны обеспечить полное выполнение договора к контрольной дате. «Во-вторых, приближается истечение его первоначального срока действия. Эта тема (перспективы СНВ.— “Ъ”) заслуживает обсуждения, ее нельзя оставлять без внимания. Мы предложили американской стороне обсудить ее и рассчитываем на отклик», — рассказал он.

Еще одной из тем, которая поднималась на переговорах, были взаимные претензии Москвы и Вашингтона по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам Сергея Рябкова, российская сторона подтвердила готовность к продолжению межведомственного диалога по этому вопросу. Напомним, влиятельные сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США, а также некоторые американские военные ставят под сомнение целесообразность сохранения этого соглашения, обвиняя Россию в его нарушении.

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