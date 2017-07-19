Глава МИД ФРГ предложил отменять санкции против России «шаг за шагом»

Источник: AP 2017

Ожидать полного выполнения минских соглашений для снятия санкций с России неправильно, было бы целесообразно изменить политику Евросоюза в этой области, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэл в интервью журналу Focus.

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«Действующие решения Евросоюза требуют 100-процентного выполнения принятых в Минске соглашений. После этого можно приступать к 100-процентной отмене санкций против России. Я считаю, что это условие неосуществимо. Было бы правильным отменять санкции небольшими порциям, шаг за шагом, чтобы показать, что сдвиги в направлении к миру приносят выгоду», — заявил Габриэл.

По его словам, Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, а США — воздействовать на Киев.

На уточняющий вопрос журналиста, при чем здесь США, если речь идет о конфликте в Европе, Габриэл ответил, что Вашингтон имеет большое влияние на Украину.