Весельницкая заявила о готовности дать показания в Сенате США

Источник: AP 2017

Я готова прояснять ситуацию в сегодняшней совершенно массовой истерии исключительно в правовом поле либо через адвокатов, либо в качестве показаний в Сенате. Готова приехать туда, если мне будет обеспечена безопасность. Сегодня я должна думать прежде всего о безопасности, безопасности своей семьи. Наталья Весельницкая Адвокат

Также она сообщила RT, что британский финансист Уильям Браудер занимался сбором информации о ней и ее семье, а затем передавал ее в Госдеп США. «Господин Браудер, его команда собирали информацию о моей семье, о моем семейном положении, замужем я или не замужем, есть у меня дети или нет. Они находили фотографию моего дома, отправляли это Кайлу Паркеру, это известный человек в палате представителей, который многие годы работает исключительно на господина Браудера, а не на конгрессменов и конгресс. Дальше это все делилось с представителями Госдепартамента США», — сообщила Весельницкая.

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11 июля Трамп-младший опубликовал в Twitter переписку с продюсером Робертом Голдстоуном, в которой шла речь о встрече с Весельницкой ради получения от нее компромата на Хиллари Клинтон.

Адвокат отвергла обвинения в том, что помогала Кремлю влиять на результаты президентских выборов в США. Она заявила, что не имеет связей с российским правительством. Также Весельницкая сообщила, что у нее нет компромата на Клинтон и «никогда не было намерения обладать такой информацией».

Prevezon Holdings оказалась в числе компаний, созданных группой россиян, против которых в 2013 году в США был подан иск. Американские власти утверждали, что данные организации занимались легализацией средств, полученных через налоговое мошенничество в России на 230 миллионов долларов.

Сделки проводились через британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management (HCM), сооснователем которого является Уильям Браудер. Хищения в 2008 году якобы обнаружил аудитор Сергей Магнитский. На тот момент он обслуживал юридические интересы HCM в качестве сотрудника консалтинговой компании Firestone Duncan.