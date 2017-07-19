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01:26 (мск), источник: ТАСС

Белый дом сообщил, что Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20

Представитель Белого дома, слова которого приводит агентство Reuters, не стал раскрывать темы обсуждения или длительность второй встречи лидеров двух стран.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели вторую встречу на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге после официальных двухчасовых переговоров. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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Агентство не уточнило подробностей упомянутой встречи, однако ранее основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал, что она прошла вечером и продолжалась около часа. Именно он первым сообщил об этом.

«У них была встреча, на которой присутствовало не так много людей: [госсекретарь США Рекс] Тиллерсон, переводчики, [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров и Путин, встреча продолжалась более двух часов, — сказал Бреммер во вторник в интервью агентству Bloomberg. — А после этого у них вечером прошла еще часовая встреча, о которой никто даже и не слышал».

Ранее сообщалось лишь об одной встрече Трампа и Путина на полях G20 в Гамбурге. Она продлилась 2 часа 15 минут, хотя первоначально была рассчитана приблизительно на полчаса. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также затронули конфликты в Сирии и на Украине, ситуацию вокруг КНДР и кибербезопасность.

Комментарии
1
Андрей Любимов
Опять сплетни
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