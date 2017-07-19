Белый дом сообщил, что Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20
Представитель Белого дома, слова которого приводит агентство Reuters, не стал раскрывать темы обсуждения или длительность второй встречи лидеров двух стран.
Представитель Белого дома, слова которого приводит агентство Reuters, не стал раскрывать темы обсуждения или длительность второй встречи лидеров двух стран.
ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели вторую встречу на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге после официальных двухчасовых переговоров. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Агентство не уточнило подробностей упомянутой встречи, однако ранее основатель и руководитель международной
«У них была встреча, на которой присутствовало не так много людей: [госсекретарь США Рекс] Тиллерсон, переводчики, [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров и Путин, встреча продолжалась более двух часов, — сказал Бреммер во вторник в интервью агентству Bloomberg. — А после этого у них вечером прошла еще часовая встреча, о которой никто даже и не слышал».
Ранее сообщалось лишь об одной встрече Трампа и Путина на полях G20 в Гамбурге. Она продлилась 2 часа 15 минут, хотя первоначально была рассчитана приблизительно на полчаса. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также затронули конфликты в Сирии и на Украине, ситуацию вокруг КНДР и кибербезопасность.