Джон Хантсман выдвинут на пост посла США в России

Источник: AP 2017

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла США в РФ, сообщила пресс-служба Белого дома.

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«Губернатор Джон Хантсман сделал выдающуюся карьеру как политический деятель, дипломат и бизнесмен», — говорится в сообщении.

В настоящее время Хантсман является главой Атлантического совета — влиятельного в США политологического центра, он также возглавляет фонд по борьбе с онкологией. Ранее Хантсман занимал посты посла США в Китае и Сингапуре, был помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, сообщает Белый дом.

Хантсман женат и имеет семерых детей. Его состояние оценивается приблизительно в $1 млрд. В 2012 году был одним из кандидатов на пост президента США от республиканцев, однако затем вышел из гонки, поддержав Митта Ромни, выступал с критикой позиций Трампа.