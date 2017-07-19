Летчики ВВО отработали элементы воздушного боя в Хабаровском крае

Они провели пуски неуправляемых авиационных ракет по групповым наземным целям. Экипажи отработали технику группового взлета и посадки на аэродром, прохождение зоны ПВО условного противника, а также элементы воздушного боя на различных высотах.

Кроме того, во время учебно-тренировочных полетов летчики Су-35 выполнили боевые стрельбы из авиационных пушек по малоразмерным целям, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу округа.