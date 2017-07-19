Находка может остаться без мэра. Видеорепортаж Сергея Станчика

Источник: Вести Приморье

Андрей Горелов, глава Находкинского городского округа: «Я не намерен покидать рабочее место, буду продолжать работать».

А ведь работать — запрещают! Находкинский суд дисквалифицировал мэра Андрея Горелова. Но градоначальник уверен: решение незаконное.

Андрей Горелов, глава Находкинского городского округа: «Только в отношении муниципальных служащих может применяться дисквалификация. При этом перечень должностей муниципальных служащих — они предусмотрены в реестре. Должность главы муниципального образования в эти реестры не входит».

Оставили Находку без главы за неопубликование в СМИ поправок, которые были внесены в устав городского округа.

Законные требования прокурора не исполнены, конкретные меры по устранению допущенных нарушений федерального законодательства не приняты.

В итоге возбуждено дело об административном правонарушении. Ну, а суд уже решил дисквалифицировать градоначальника. Решение пока в законную силу не вступило. Как уверяют адвокаты, обычно наказание в таких случаях — штраф или предупреждение.

Павел Шепчугов, адвокат: «Это решение не правовое, оно политическое».

Интриги словно в Датском королевстве! Сторонники Горелова уверены, есть ряд влиятельных людей, кому неугоден действующий мэр.

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/5bkL4PGJY_Y?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Виктор Конкулевский, депутат Думы Находкинского городского округа: «То, что у нас в Находке происходит в последнее время, — это, мне кажется, отдельная тема для разговора. Ну, в том числе и судебная площадка, на мой взгляд, ныне используется как банальное сведение личных счетов. Для лиц, которые чуть шире погружены в процессы, чем обыватели, все абсолютно понятно. Повторяюсь: на мой взгляд, это сведение личных счетов».

Апелляцию подали в краевой суд. Теперь если решение о дисквалификации останется в силе, это может сказаться на муниципальной власти всей страны.

Андрей Горелов, глава Находкинского городского округа: «Этот прецедент, если он устоится, он распространиться не только на все Приморье, но и в целом на всю Россию. В любой момент может применяться дисквалификация».