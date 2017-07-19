Президент Монголии рассматривает возможность впервые приехать на ВЭФ во Владивосток

Владивосток, 19 июля, PrimaMedia.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга может впервые принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 6—7 сентября на острове Русский во Владивостоке. Об этом по итогам заседания организационного комитета ВЭФ заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе минвостокразвития.

Кроме того, посещение Восточного экономического форума уже подтвердили премьер-министр Японии Синдзо-Абэ и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Также ожидается визит больших делегаций из Китая и Индии.

«С уверенностью можно сказать, что главы ведущих компаний АТР и руководители крупнейших российских компаний приедут на Форум», — отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.