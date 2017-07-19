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03:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Президент Монголии рассматривает возможность впервые приехать на ВЭФ во Владивосток

О возможном участии Халтмаагийна Баттулги заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Владивосток, 19 июля, PrimaMedia.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга может впервые принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 6—7 сентября на острове Русский во Владивостоке. Об этом по итогам заседания организационного комитета ВЭФ заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе минвостокразвития.

Кроме того, посещение Восточного экономического форума уже подтвердили премьер-министр Японии Синдзо-Абэ и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Также ожидается визит больших делегаций из Китая и Индии.

«С уверенностью можно сказать, что главы ведущих компаний АТР и руководители крупнейших российских компаний приедут на Форум», — отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет 6—7 сентября во Владивостоке. В программу включены страновые бизнес диалоги Россия — АСЕАН, Россия — Индия, Россия — Китай, Россия — Республика — Корея, Россия — Япония, кроме того, в рамках Форума будут презентованы инвестиционные проекты, планируемые к реализации в макрорегионе.

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