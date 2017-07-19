Президент Монголии рассматривает возможность впервые приехать на ВЭФ во Владивосток
О возможном участии Халтмаагийна Баттулги заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
О возможном участии Халтмаагийна Баттулги заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Владивосток, 19 июля, PrimaMedia.
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга может впервые принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет
Кроме того, посещение Восточного экономического форума уже подтвердили
«С уверенностью можно сказать, что главы ведущих компаний АТР и руководители крупнейших российских компаний приедут на Форум», — отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Напомним, Восточный экономический форум пройдет