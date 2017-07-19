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05:33 (мск), источник: РБК

Госдеп прокомментировал идею создания Малороссии на территории Украины

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Ноерт сообщила, что внешнеполитическое ведомство «обеспокоено» заявлением о создании Малороссии. Об этом Ноерт заявила журналистам в ходе брифинга, видеозапись которого опубликована на сайте Госдепа.

Источник: Reuters

«Так называемые сепаратисты хотят сформировать новое государство, которое будет вместо Украины. Это, безусловно, вызывает нашу обеспокоенность», — сказала Ноерт. Она подчеркнула, что «ограничиться лишь этим» комментарием и не станет «удостаивать» заявление о Малороссии полноценным ответом.

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Накануне, 18 июля, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о намерении создать новое государство под названием Малороссия, которое, по его словам, станет правопреемником Украины. Захарченко пояснял, что новой столицей станет Донецк.

Позднее Кремль назвал идею о Малороссии личной инициативой главы ДНР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Москве об этих заявлениях узнали во вторник утром из СМИ. Источники РБК также ​заявляли, что инициатива Захарченко стала «неожиданностью» для помощника президента Владислава Суркова, который курирует украинское направление.

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