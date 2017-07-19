Госдеп прокомментировал идею создания Малороссии на территории Украины

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«Так называемые сепаратисты хотят сформировать новое государство, которое будет вместо Украины. Это, безусловно, вызывает нашу обеспокоенность», — сказала Ноерт. Она подчеркнула, что «ограничиться лишь этим» комментарием и не станет «удостаивать» заявление о Малороссии полноценным ответом.

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Накануне, 18 июля, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о намерении создать новое государство под названием Малороссия, которое, по его словам, станет правопреемником Украины. Захарченко пояснял, что новой столицей станет Донецк.