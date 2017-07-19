Трамп назвал «тошнотворными» сообщения про вторую встречу с Путиным

Источник: AP 2017

Фальшивые новости о тайном ужине с Путиным являются “тошнотворными”. Все лидеры G20 и их супруги были приглашены [на этот ужин] канцлером Германии. Пресса знала! Дональд Трамп

В следующем сообщении Трамп добавил, что фальшивые новости становятся более «бесчестными». «Даже ужин, устроенный для лидеров “Большой двадцатки” в Германии выглядит зловеще», — написал президент.

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Ранее руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер сообщил в интервью Bloomberg, что все СМИ обратили внимание только на первую, официальную встречу президентов России и США. По его словам, еще была вторая встреча, которая состоялась позже, и на ней лидеры двух стран проговорили еще около часа. ​