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05:03 (мск), источник: РБК

Трамп назвал «тошнотворными» сообщения про вторую встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал «тошнотворными» сообщения в СМИ о его второй встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом Трамп заявил на своей странице в Twitter.

Источник: AP 2017
Фальшивые новости о тайном ужине с Путиным являются “тошнотворными”. Все лидеры G20 и их супруги были приглашены [на этот ужин] канцлером Германии. Пресса знала!
Дональд Трамп

В следующем сообщении Трамп добавил, что фальшивые новости становятся более «бесчестными». «Даже ужин, устроенный для лидеров “Большой двадцатки” в Германии выглядит зловеще», — написал президент.

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Ранее руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер сообщил в интервью Bloomberg, что все СМИ обратили внимание только на первую, официальную встречу президентов России и США. По его словам, еще была вторая встреча, которая состоялась позже, и на ней лидеры двух стран проговорили еще около часа. ​

Бреммер не стал уточнять, при каких обстоятельствах произошла «вторая встреча». После этого источник газеты The Washington Post рассказал, что в середине ужина Трамп пересел на свободное место рядом с Путиным, после чего между президентами началась беседа.

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