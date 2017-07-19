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05:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Чиновников Приморья уличили в коррупции

Прокуратура внесла представление губернатору Приморского края.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 июля, PrimaMedia.

Прокуратура Приморского края в ходе проверки выявила, что 13 руководителей органов исполнительной власти края и 17 их заместителей представили неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 — 2016 годы. Как сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора края Елена Телегина, губернатору Приморья уже внесли представление о применении мер юридической ответственности в отношении служащих, совершивших коррупционные правонарушения. Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле в прокуратуре края.

Всего руководители органов исполнительной власти края не отразили сведения о наличии в собственности одного транспортного средства, об открытых банковских счетах, которых насчитали более 40, а также денежных средствах на сумму более 1,8 млн рублей (с учетом неотраженных доходов и денежных средств, находившихся на банковских счетах).

«Также проверяющие установили, что в 2015 — 2017 годах более 120 государственными гражданскими служащими департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей края представлены неполные, недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — отметила Елена Телегина.

Так, госслужащие указанного департамента края не отразили сведения о наличии в собственности семи транспортных средств, четырех объектов недвижимости, о 150 банковских счетах и денежных средствах на сумму свыше 6,3 млн рублей (с учетом неотраженных доходов и денежных средств, находившихся на банковских счетах). 18 служащих занизили доходы, полученные от продажи транспортных средств.

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