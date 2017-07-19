Трамп выдвинул кандидатуру Джона Хантсмана в качестве посла США в России

«Хантсман сделал выдающуюся карьеру политика, дипломата и бизнесмена», — отмечается в сообщении. Он сможет стать послом в случае утверждения его кандидатуры сенатом.

Хантсман дважды избирался губернатором Юты, был послом США в Китае и Сингапуре, выдвигался в качестве кандидата в президенты в 2012 г., а также фигурировал в качестве кандидата на пост госсекретаря в администрации Трампа.

Состояние 56-летнего основателя Huntsman Corp — базирующейся в Техасе химической компании — журнал Forbes в конце 2016 г. оценивал в $1 млрд. Он входит в ряд советов директоров крупных конпораций, включая Hilton, Chevron, Ford Motor Company и Caterpillar.

У Хантсмана и его супруги Мэри Кае семеро детей.

Информация о том, что Хантсман может стать послом США в России появлялась еще в марте.

Тогда, комментируя эти сообщения, в Вашингтоне подчеркивали его жесткую линию по отношению к Москве, отмечая, что он не станет «голубем мира».