Минобороны довольно характеристиками комсомольского Т-50

— То, что сегодня вытворял Т-50 — это, как говорили раньше, «ни в сказке сказать, ни пером описать», такого вы уже нигде не увидите, — заявил Виктор Бондарев. — В принципе, есть аналоги, но они только летают в длину, а наши всё показывают в воздухе. Каждая страна, наверное, хочет иметь такие самолеты, а у нас они есть. Нам есть чем гордиться. Первый этап испытаний ПАК ФА закончится в декабре этого года, и со временем этот самолет будет поступать к нам, и наши пилоты будут его с успехом осваивать.



Напомним, в июне 2017 года генерал-полковник Виктор Бондарев говорил о том, что ВКС намерены получить сразу эскадрилью новейших истребителей Т-50, 12 экземпляров, а минувшей весной авиастроители Комсомольска-на-Амуре передали для испытаний девятый опытный образец боевой машины. Кроме того, к концу года Минобороны ждёт поставки ПАК ФА уже с новыми, более мощными двигателями.



Ранее стало известно о том, что в состав вооружения Т-50 вошла новейшая тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ, что позволяет истребителю стать настоящим «убийцей авианосцев». Как заявили эксперты, благодаря новинке комплекс ПАК-ФА станет не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной.