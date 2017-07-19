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06:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Минобороны довольно характеристиками комсомольского Т-50

Первый этап испытаний нового российского истребителя-невидимки закончится в декабре 2017 года.

Главнокомандующий военно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев накануне заявил, что первый этап испытаний перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА или Т-50) проходит по графику и его планируется завершить в декабре 2017 года. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе Минобороны РФ, офицер особо отметил, что самолет является «прекрасной машиной», уже показавшей свои возможности в летной программе МАКСа.

 — То, что сегодня вытворял Т-50 — это, как говорили раньше, «ни в сказке сказать, ни пером описать», такого вы уже нигде не увидите, — заявил Виктор Бондарев. — В принципе, есть аналоги, но они только летают в длину, а наши всё показывают в воздухе. Каждая страна, наверное, хочет иметь такие самолеты, а у нас они есть. Нам есть чем гордиться. Первый этап испытаний ПАК ФА закончится в декабре этого года, и со временем этот самолет будет поступать к нам, и наши пилоты будут его с успехом осваивать.

Напомним, в июне 2017 года генерал-полковник Виктор Бондарев говорил о том, что ВКС намерены получить сразу эскадрилью новейших истребителей Т-50, 12 экземпляров, а минувшей весной авиастроители Комсомольска-на-Амуре передали для испытаний девятый опытный образец боевой машины. Кроме того, к концу года Минобороны ждёт поставки ПАК ФА уже с новыми, более мощными двигателями.

Ранее стало известно о том, что в состав вооружения Т-50 вошла новейшая тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ, что позволяет истребителю стать настоящим «убийцей авианосцев». Как заявили эксперты, благодаря новинке комплекс ПАК-ФА станет не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной.

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