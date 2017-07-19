Виктор Кондрашов не имеет отношения к рухнувшему в Байкал самолету

Источник: IrkutskMedia.ru

Видеозапись взлета самолета Cessna, который рухнул в воду на Байкале 16 июля, появилась на странице зампреда регионального правительства Виктора Кондрашова в соцсетях. На записи виден бортовой номер RA-2842G, этот же номер фигурирует в документах МАК, который занимается расследованием авиапроисшествия. Многие СМИ намекают, что этот самолет принадлежит Виктору Кондрашову, однако в беседе с корр. ИА IrkutskMedia он опроверг эту информацию и отметил, что видео взлета снято, когда он просто проезжал мимо воздушного судна, которое постоянно летает над Хужиром.

— Я был на Хужире в этот раз и просто помогал организовывать доставку раненных и оказывал помощь. Ранее опубликованное видео я снимал в том же месте из салона автомобиля, когда проезжали мимо. Самолет там постоянно летает. Владелец воздушного судна уже установлен, им оказался летчик, который находился в салоне в момент ЧП, — рассказал корр. агентства Виктор Кондрашов.

Напомним, заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов 3 июля выложил на своей странице в Facebook видео взлета самолета Cessna, номера которого совпадают с номерами воздушного судна, упавшего в Байкал 16 июля. Бортовые номера рухнувшего Cessna указаны в документах Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, туристический самолет упал в воду вблизи пляжа на Байкале в Иркутской области 16 июля. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Хужирскую участковую больницу. Всего на борту самолета находилось четыре пассажира.

Следственными органами проводится доследственная проверка по факту падения самолета в Байкал. Причины происшествия устанавливаются.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию инцидента, связанного с падением туристического самолета в Байкал. Комиссия МАКа приступила к работе.

Видео первых минут после падения в Байкал легкомоторного туристического самолета Cessna-172R появилось в интернете. На ролике можно увидеть операцию спасения пострадавших. Чуть позже в сети разместили видео самого крушения.