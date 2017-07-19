Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
25Юбилей Харрисона Форда
07:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Два кандидата выдвинулись на выборы мэра Шелехова

На пост главы города претендуют депутат районной Думы и сотрудник аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Источник: IrkutskMedia.ru

Два человека выдвинули свои кандидатуры на выборы мэра Шелехова. Партию «Единая Россия» представит депутат Думы Шелеховского района Сергей Липин. Также в кампании намерен принят участие сотрудник аппарата губернатора и правительства Иркутской области Александр Гоголев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт облизбиркома.

В информации о себе Александр Гоголев указал, что родился 12 сентября 1987 года и работает заместителем начальника в аппарате губернатора и правительства Иркутской области. Живет в Шелехове.

«Сергей Липин родился 8 июля 1974 года. Является генеральным директором ООО “Народный маршрут”, а также депутатом Думы Шелеховского муниципального района, в котором и проживает», — сообщили в Избиркоме.

Выборы мэра Шелехова состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что от ЛДПР на эти муниципальные выборы выдвинется Андрей Ельшевич.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Состояние улицы Ширямова в Иркутске вызвало вопросы у общественного совета "Единой России"
Трамп назвал «тошнотворными» новости о второй встрече с Путиным
«Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
СМИ: началась укладка второй нитки «Турецкого потока»
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
В ФРГ предложили отменять санкции против России «шаг за шагом»
Рябков подвел итоги переговоров с Шенноном
Виктору Буту увеличили срок заключения в американской тюрьме
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь