Два кандидата выдвинулись на выборы мэра Шелехова

Источник: IrkutskMedia.ru

Два человека выдвинули свои кандидатуры на выборы мэра Шелехова. Партию «Единая Россия» представит депутат Думы Шелеховского района Сергей Липин. Также в кампании намерен принят участие сотрудник аппарата губернатора и правительства Иркутской области Александр Гоголев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт облизбиркома.

В информации о себе Александр Гоголев указал, что родился 12 сентября 1987 года и работает заместителем начальника в аппарате губернатора и правительства Иркутской области. Живет в Шелехове.

«Сергей Липин родился 8 июля 1974 года. Является генеральным директором ООО “Народный маршрут”, а также депутатом Думы Шелеховского муниципального района, в котором и проживает», — сообщили в Избиркоме.