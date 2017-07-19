Обком КПРФ подаст в суд на Законодательное собрание Иркутской области

Источник: AP 2017

Иркутский обком КПРФ подал иск в облсуд, в котором просит признать незаконным решение Законодательного собрания региона об отказе в проведении референдума о возврате прямых и всенародных выборов мэра Иркутска, сообщает пресс-служба партии.

«Нарушение прав инициативной группы выражается не только принятием незаконного постановления, но и в бездействии Законодательного собрания Иркутской области, которое выразилось в непринятии решения по этому вопросу», — говорится в сообщении.

Ранее коммунисты создали инициативную группу по проведению референдума и подготовили для него вопрос: «Согласны ли Вы, чтобы в Иркутской области был принят закон Иркутской области, предусматривающий избрание глав всех муниципальных районов Иркутской области, городских округов Иркутской области на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?».

Ранее сообщалось, что в конце июня Заксобрание Иркутской области отклонило внесенный группой депутатов от КПРФ законопроект, предполагающий возвращение прямых выборов мэра Иркутска. Сейчас всенародным голосованием избираются главы всех муниципалитетов Иркутской области, кроме областного центра.

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены поправками к закону «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» в 2015 году. Нового главу администрации гордума стала избирать из своего состава.