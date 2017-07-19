Мэр Омска Двораковский внезапно написал заявление об отставке
Об этом рассказала спикер Горсовета Галина Горст. Главной интригой остается, согласятся ли с этим депутаты.
Об этом рассказала спикер Горсовета Галина Горст. Главной интригой остается, согласятся ли с этим депутаты.
Сегодня, 19 июля, спикер Горсовета Галина Горст начала пленарное заседание с сенсации. Она рассказала, что мэр Омска Вячеслав Двораковский внезапно написал заявление об отставке.
— Вячеслав Викторович Двораковский написал заявление об отставке с 19 июля по собственному желанию, — подчеркнула Горст.
В свою очередь, депутаты удивленно замолкли.
— Вы точно сами написали заявление? — спросил коммунист Геннадий Дроздов.
На что градоначальник ответил:
— Я еще поясню ситуацию, во время доклада.
Вопрос планируется рассмотреть дополнительно. И главной интригой остается, примут ли депутаты отставку главы города.
Ранее Вячеслав Двораковский заявлял, что проработает до конца ноября, пока не выберут нового мэра Омска.