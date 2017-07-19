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07:27 (мск), источник: Om1.ru

Мэр Омска Двораковский внезапно написал заявление об отставке

Об этом рассказала спикер Горсовета Галина Горст. Главной интригой остается, согласятся ли с этим депутаты.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 19 июля, спикер Горсовета Галина Горст начала пленарное заседание с сенсации. Она рассказала, что мэр Омска Вячеслав Двораковский внезапно написал заявление об отставке.

— Вячеслав Викторович Двораковский написал заявление об отставке с 19 июля по собственному желанию, — подчеркнула Горст.

В свою очередь, депутаты удивленно замолкли.

— Вы точно сами написали заявление? — спросил коммунист Геннадий Дроздов.

На что градоначальник ответил:

— Я еще поясню ситуацию, во время доклада.

Вопрос планируется рассмотреть дополнительно. И главной интригой остается, примут ли депутаты отставку главы города.

Ранее Вячеслав Двораковский заявлял, что проработает до конца ноября, пока не выберут нового мэра Омска.

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