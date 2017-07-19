Омский горсовет не смог продлить себе сезон работы до выборов

Ранее предложение было высказано на финансово-бюджетном комитете, где в конце заседания приглашенный депутат Заксобрания Валерий Кокорин заявил, что некоторые нерешенные вопросы, в частности о ремонте школ и дорог, несостоявшиеся выборы мэра — достаточная причина для продления сезона работы депутатов. Городские парламентарии его поддержали и проголосовали единодушно «за».

«У нас есть вопросы, которые на контроле находятся в городского совета. Связаны они с тем, что у нас сложная ситуация в части ремонт школ — мы ждем средств из областного бюджета. Конечно, горсовету надо будет совещаться. В городе идет большой ремонт дорог, и это находится в зоне контроля ОГС. И мы пришли к выводу, что нельзя уходить сейчас на каникулы, и сессию нужно продлять», — выступил инициатор вопроса депутат Сергей Дроздов.

«Я поддерживаю, потому что-то, что сейчас творится в городе, иначе как преступлением назвать нельзя», — согласился с коллегой депутат Александр Иванов.

Так, при продлении сессии появится возможности назначать внеочередные заседания депутатов и горсовета, что юридически запрещено на каникулах депутатского корпуса.

«Представьте только ситуацию: пришли деньги, нужно внести изменения бюджет, принять поправки — а мы не сможем этого сделать. Могут возникнуть просто жизненные необходимости», — аргументировал парламентарий Николай Чираков.

Однако, поддержали продление сессии не все — в первую очередь, против высказалась председатель ОГС Галина Горст.

«Я считаю, что у нас нет оснований не доверять администрации. Я не сторонник продления работы сессии и считаю, что это нецелесообразно. Тем более, что половина депутатов зарегистрировались на выборы, я думаю, они будут заняты выборными проблемами», — высказалась Горст.