Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Новая блокада: Украинцы штурмуют курортный Крым - СМИ
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Москва дала ответ на особый режим въезда россиян в Украину – СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
25Юбилей Харрисона Форда
07:42 (мск), источник: СуперОмск

Омский горсовет не смог продлить себе сезон работы до выборов

Сегодня, 19 июля, на последнем пленарном заседании в текущей сессии и пятом созыве стоял вопрос о продлении работы до 8 сентября — аккурат до выборов в горсовет.

Ранее предложение было высказано на финансово-бюджетном комитете, где в конце заседания приглашенный депутат Заксобрания Валерий Кокорин заявил, что некоторые нерешенные вопросы, в частности о ремонте школ и дорог, несостоявшиеся выборы мэра — достаточная причина для продления сезона работы депутатов. Городские парламентарии его поддержали и проголосовали единодушно «за».

«У нас есть вопросы, которые на контроле находятся в городского совета. Связаны они с тем, что у нас сложная ситуация в части ремонт школ — мы ждем средств из областного бюджета. Конечно, горсовету надо будет совещаться. В городе идет большой ремонт дорог, и это находится в зоне контроля ОГС. И мы пришли к выводу, что нельзя уходить сейчас на каникулы, и сессию нужно продлять», — выступил инициатор вопроса депутат Сергей Дроздов.

«Я поддерживаю, потому что-то, что сейчас творится в городе, иначе как преступлением назвать нельзя», — согласился с коллегой депутат Александр Иванов.

Так, при продлении сессии появится возможности назначать внеочередные заседания депутатов и горсовета, что юридически запрещено на каникулах депутатского корпуса.

«Представьте только ситуацию: пришли деньги, нужно внести изменения бюджет, принять поправки — а мы не сможем этого сделать. Могут возникнуть просто жизненные необходимости», — аргументировал парламентарий Николай Чираков.

Однако, поддержали продление сессии не все — в первую очередь, против высказалась председатель ОГС Галина Горст.

«Я считаю, что у нас нет оснований не доверять администрации. Я не сторонник продления работы сессии и считаю, что это нецелесообразно. Тем более, что половина депутатов зарегистрировались на выборы, я думаю, они будут заняты выборными проблемами», — высказалась Горст.

Так, при первом голосовании предложение не прошло, не помогло дополнительное обсуждение и вторая попытка — переубедить сторонникам того или иного решения друг друга не удалось, как и продлить работу пятого созыва.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп назвал «тошнотворными» новости о второй встрече с Путиным
«Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
СМИ: началась укладка второй нитки «Турецкого потока»
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
В ФРГ предложили отменять санкции против России «шаг за шагом»
Рябков подвел итоги переговоров с Шенноном
Виктору Буту увеличили срок заключения в американской тюрьме
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь