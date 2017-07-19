Омский горсовет не смог продлить себе сезон работы до выборов
Сегодня, 19 июля, на последнем пленарном заседании в текущей сессии и пятом созыве стоял вопрос о продлении работы до 8 сентября — аккурат до выборов в горсовет.
Сегодня, 19 июля, на последнем пленарном заседании в текущей сессии и пятом созыве стоял вопрос о продлении работы до 8 сентября — аккурат до выборов в горсовет.
Ранее предложение было высказано на
«У нас есть вопросы, которые на контроле находятся в городского совета. Связаны они с тем, что у нас сложная ситуация в части ремонт школ — мы ждем средств из областного бюджета. Конечно, горсовету надо будет совещаться. В городе идет большой ремонт дорог, и это находится в зоне контроля ОГС. И мы пришли к выводу, что нельзя уходить сейчас на каникулы, и сессию нужно продлять», — выступил инициатор вопроса депутат Сергей Дроздов.
«Я поддерживаю, потому
«Представьте только ситуацию: пришли деньги, нужно внести изменения бюджет, принять поправки — а мы не сможем этого сделать. Могут возникнуть просто жизненные необходимости», — аргументировал парламентарий Николай Чираков.
Однако, поддержали продление сессии не все — в первую очередь, против высказалась председатель ОГС Галина Горст.
«Я считаю, что у нас нет оснований не доверять администрации. Я не сторонник продления работы сессии и считаю, что это нецелесообразно. Тем более, что половина депутатов зарегистрировались на выборы, я думаю, они будут заняты выборными проблемами», — высказалась Горст.
Так, при первом голосовании предложение не прошло, не помогло дополнительное обсуждение и вторая попытка — переубедить сторонникам того или иного решения друг друга не удалось, как и продлить работу пятого созыва.