В правительстве Омской области поддержали отставку мэра Двораковского

На сегодняшнем заседании Омского городского Совета будет рассмотрен вопрос об отставке мэра Вячеслава Двораковского. Градоначальник подал заявление об отставке, которое будет рассмотрен депутатами в разделе «Разное».

По информации РИА «СуперОмск», внутриполитический блок правительства Омской области был в курсе намерений Двораковского, чьи полномочия истекли 11 июля. Ранее сообщалось, что мэр продолжит исполнять свои обязанности до новых выборов главы города в ноябре.