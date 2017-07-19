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08:02 (мск), источник: СуперОмск

В правительстве Омской области поддержали отставку мэра Двораковского

Региональная власть была в курсе намерений мэра Омска Вячеслава Двораковского покинуть свой пост.

Источник: РИА "Новости"

На сегодняшнем заседании Омского городского Совета будет рассмотрен вопрос об отставке мэра Вячеслава Двораковского. Градоначальник подал заявление об отставке, которое будет рассмотрен депутатами в разделе «Разное».

По информации РИА «СуперОмск», внутриполитический блок правительства Омской области был в курсе намерений Двораковского, чьи полномочия истекли 11 июля. Ранее сообщалось, что мэр продолжит исполнять свои обязанности до новых выборов главы города в ноябре.

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