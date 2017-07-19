В правительстве Омской области поддержали отставку мэра Двораковского
Региональная власть была в курсе намерений мэра Омска Вячеслава Двораковского покинуть свой пост.
Региональная власть была в курсе намерений мэра Омска Вячеслава Двораковского покинуть свой пост.
На сегодняшнем заседании Омского городского Совета будет рассмотрен вопрос об отставке мэра Вячеслава Двораковского. Градоначальник подал заявление об отставке, которое будет рассмотрен депутатами в разделе «Разное».
По информации РИА «СуперОмск», внутриполитический блок правительства Омской области был в курсе намерений Двораковского, чьи полномочия истекли 11 июля. Ранее сообщалось, что мэр продолжит исполнять свои обязанности до новых выборов главы города в ноябре.