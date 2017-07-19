После отставки Двораковского мэром Омска станет Фролов
В случае удовлетворения прошения об отставке мэра Омска Вячеслава Двораковского исполняющим обязанности главы города будет назначен Сергей Фролов.
В случае удовлетворения прошения об отставке мэра Омска Вячеслава Двораковского исполняющим обязанности главы города будет назначен Сергей Фролов.
После отставки мэра Омска Вячеслава Двораковского исполняющим обязанности градоначальника будет назначен его первый заместитель, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов. Ранее он уже выражал готовность возглавить город после истечения срока полномочий Двораковского 11 июля.
«Да, я готов возглавить город. Не переживайте. Такой вариант возможен. Вячеслав Викторович Двораковский после Дня города традиционно брал отпуск. Я занимался организацией губернаторских и думских выборов», — заявил на
Напомним, что мэр Вячеслав Двораковский подал прошение об отставке, которое рассмотрят на сегодняшнем пленарном заседании депутаты Омского городского Совета. Как ранее сообщал «СуперОмск», внутриполитический блок правительства Омской области был в курсе намерений градоначальника подать в отставку.