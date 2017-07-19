После отставки Двораковского мэром Омска станет Фролов

После отставки мэра Омска Вячеслава Двораковского исполняющим обязанности градоначальника будет назначен его первый заместитель, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов. Ранее он уже выражал готовность возглавить город после истечения срока полномочий Двораковского 11 июля.

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«Да, я готов возглавить город. Не переживайте. Такой вариант возможен. Вячеслав Викторович Двораковский после Дня города традиционно брал отпуск. Я занимался организацией губернаторских и думских выборов», — заявил на пресс-конференции 17 апреля Сергей Фролов.