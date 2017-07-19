На Среднем Урале начнут работать сельские старосты
Статус сельских старост в Свердловской области закрепили официально. Соответствующий указ подписал врио губернатора Евгений Куйвашев.
Статус сельских старост в Свердловской области закрепили официально. Соответствующий указ подписал врио губернатора Евгений Куйвашев.
В функции старост входит защита безопасности граждан в отдаленных населенных пунктах, сообщили «Уралинформбюро» в
Сегодня старосты есть в 900 поселениях региона. До конца года их станет около 1400.
Стоит отметить, что институт сельских старост успешно действует в десятках субъектов Российской Федерации. Недавно соответствующий указ был подписан на Ямале.