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09:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале начнут работать сельские старосты

Статус сельских старост в Свердловской области закрепили официально. Соответствующий указ подписал врио губернатора Евгений Куйвашев.

Источник: УралИнформБюро

В функции старост входит защита безопасности граждан в отдаленных населенных пунктах, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Они выступают посредниками между местными жителями и органами самоуправления, оповещают экстренные службы о пожарах, подтоплениях и других ЧС, а в случае необходимости, организуют земляков на борьбу с ЧП.

Сегодня старосты есть в 900 поселениях региона. До конца года их станет около 1400.

Стоит отметить, что институт сельских старост успешно действует в десятках субъектов Российской Федерации. Недавно соответствующий указ был подписан на Ямале.

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