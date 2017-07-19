На Среднем Урале начнут работать сельские старосты

В функции старост входит защита безопасности граждан в отдаленных населенных пунктах, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Они выступают посредниками между местными жителями и органами самоуправления, оповещают экстренные службы о пожарах, подтоплениях и других ЧС, а в случае необходимости, организуют земляков на борьбу с ЧП.