В Омске не будет введено прямое губернаторское правление

В правительстве Омской области не намерены предпринимать каких-либо действий в связи с отставкой мэра Омска Вячеслава Двораковского. Глава региона Виктор Назаров был в курсе намерений градоначальника оставить свой пост.

«Губернатор не раз говорил о том, что действовать необходимо в рамках устава города Омска. Будет назначен исполняющий обязанности мэра. Виктор Иванович [Назаров] с пониманием отнесся к решению Вячеслава Викторовича [Двораковского]. Сейчас важно продолжить начатые в Омске работы по ремонту дорог, благоустройству и подготовке к отопительному сезону», — пояснила в разговоре с «СуперОмском» пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко.