В Омске не будет введено прямое губернаторское правление
Губернатор Омской области Виктор Назаров был в курсе намерений мэра Омска Вячеслава Двораковского оставить свой пост.
Губернатор Омской области Виктор Назаров был в курсе намерений мэра Омска Вячеслава Двораковского оставить свой пост.
В правительстве Омской области не намерены предпринимать
«Губернатор не раз говорил о том, что действовать необходимо в рамках устава города Омска. Будет назначен исполняющий обязанности мэра. Виктор Иванович [Назаров] с пониманием отнесся к решению Вячеслава Викторовича [Двораковского]. Сейчас важно продолжить начатые в Омске работы по ремонту дорог, благоустройству и подготовке к отопительному сезону», — пояснила в разговоре с «СуперОмском»
Как ранее сообщал «СуперОмск», мэр Омска Вячеслав Двораковский подал прошение об отставке в Омский городской Совет, которое может быть удовлетворено депутатами уже сегодня. В случае отставки градоначальника и.о. мэра будет назначен первый заместитель главы города, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.