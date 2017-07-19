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09:05 (мск), источник: СуперОмск

В Омске не будет введено прямое губернаторское правление

Губернатор Омской области Виктор Назаров был в курсе намерений мэра Омска Вячеслава Двораковского оставить свой пост.

Источник: РИА "Новости"

В правительстве Омской области не намерены предпринимать каких-либо действий в связи с отставкой мэра Омска Вячеслава Двораковского. Глава региона Виктор Назаров был в курсе намерений градоначальника оставить свой пост.

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«Губернатор не раз говорил о том, что действовать необходимо в рамках устава города Омска. Будет назначен исполняющий обязанности мэра. Виктор Иванович [Назаров] с пониманием отнесся к решению Вячеслава Викторовича [Двораковского]. Сейчас важно продолжить начатые в Омске работы по ремонту дорог, благоустройству и подготовке к отопительному сезону», — пояснила в разговоре с «СуперОмском» пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко.

Как ранее сообщал «СуперОмск», мэр Омска Вячеслав Двораковский подал прошение об отставке в Омский городской Совет, которое может быть удовлетворено депутатами уже сегодня. В случае отставки градоначальника и.о. мэра будет назначен первый заместитель главы города, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

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