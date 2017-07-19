Нижегородская администрация выдала разрешение на изменение планировки территории для строительства трамплина

12 июля 2017 было подписано постановление администрации «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе».
Как отметили в департаменте, ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» обратилось в департамент по вопросу внесения изменений в утвержденную документацию с целью формирования земельного участка для строительства первого трамплина (К60) регионального тренировочного центра.
Участок, находящийся в собственности региона, предоставлен в бессрочное пользование министерству строительства области.
Как сообщалось ранее, облправительство планирует начать строительство трамплина в Нижнем Новгороде во II квартале 2018 года, а завершить во II квартале 2019 года.
Проект реконструкции комплекса трамплинов был одобрен еще в марте 2008 года и оценивался в 6,5 млрд рублей. К 2012 году должно было завершиться строительство на пустыре близ Гребного канала крытого горнолыжного комплекса, аквапарка, гостиницы, спортивных и развлекательных комплексов. Генеральным застройщиком была выбрана группа компаний «СУ-155». Однако комплекс тогда построен не был.