Нижегородская администрация выдала разрешение на изменение планировки территории для строительства трамплина

12 июля 2017 было подписано постановление администрации «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе».

Как отметили в департаменте, ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» обратилось в департамент по вопросу внесения изменений в утвержденную документацию с целью формирования земельного участка для строительства первого трамплина (К60) регионального тренировочного центра.

Участок, находящийся в собственности региона, предоставлен в бессрочное пользование министерству строительства области.

Как сообщалось ранее, облправительство планирует начать строительство трамплина в Нижнем Новгороде во II квартале 2018 года, а завершить во II квартале 2019 года.