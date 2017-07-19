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08:45 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация выдала разрешение на изменение планировки территории для строительства трамплина

Нижегородская администрация выдала разрешение на изменение планировки территории для строительства трамплина. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры 18 июля 2017 года.

12 июля 2017 было подписано постановление администрации «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе».

Как отметили в департаменте, ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» обратилось в департамент по вопросу внесения изменений в утвержденную документацию с целью формирования земельного участка для строительства первого трамплина (К60) регионального тренировочного центра.

Участок, находящийся в собственности региона, предоставлен в бессрочное пользование министерству строительства области.

Как сообщалось ранее, облправительство планирует начать строительство трамплина в Нижнем Новгороде во II квартале 2018 года, а завершить во II квартале 2019 года.

Проект реконструкции комплекса трамплинов был одобрен еще в марте 2008 года и оценивался в 6,5 млрд рублей. К 2012 году должно было завершиться строительство на пустыре близ Гребного канала крытого горнолыжного комплекса, аквапарка, гостиницы, спортивных и развлекательных комплексов. Генеральным застройщиком была выбрана группа компаний «СУ-155». Однако комплекс тогда построен не был.

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