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10:09 (мск), источник: Publika.md

Очередные дебаты об изменении системы выборов пройдут сегодня в парламенте

Очередные дебаты об изменении системы выборов состоятся сегодня в парламенте.

Источник: Publika.md

В них примут участие депутаты, представители гражданского общества, нацменьшинств и внепарламентских партий.

Участники вынесут предложения для усовершенствования законодательной инициативы, которая предусматривает переход к смешаной системе выборов. Кроме прочего, обсудят и проанализируют рекомендации Венецианской комиссии.

Законопроект о смешанной избирательной системе приняли в первом чтении. Он предлагает избирать 50 депутатов по партийным спискам, а 51-го — прямым голосованием, по одномандатным округам. Это не первые дебаты по вопросу смены системы выборов. Согласно последним соцопросам, за смену нынешней избирательной системы выступают около 60% граждан.

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