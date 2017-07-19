Очередные дебаты об изменении системы выборов пройдут сегодня в парламенте

Участники вынесут предложения для усовершенствования законодательной инициативы, которая предусматривает переход к смешаной системе выборов. Кроме прочего, обсудят и проанализируют рекомендации Венецианской комиссии.

Законопроект о смешанной избирательной системе приняли в первом чтении. Он предлагает избирать 50 депутатов по партийным спискам, а 51-го — прямым голосованием, по одномандатным округам. Это не первые дебаты по вопросу смены системы выборов. Согласно последним соцопросам, за смену нынешней избирательной системы выступают около 60% граждан.