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10:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

Булат Исмагилов назначен на пост замминистра информатизации и связи РТ

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Булат Исмагилов назначен на пост замминистра информатизации и связи РТ. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Булат Ибрагимович Исмагилов родился в Казани в 1984 году. Окончил Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева по специальности «комплексная защита объектов информатизации» (2005 г.), магистр «техники и технологий» (2008 г.).

Начинал карьеру как системный администратор Центральной библиотеки Казани.

В 2006 — 2011 гг. — главный специалист отдела инфокоммуникаций, защиты информации и материально-технического обеспечения Аппарата Кабинета министров Республики Татарстан.

В 2011 — 2012 гг. — начальник отдела информационных технологий, связи и защиты информации.

С августа 2012 г. — начальник Экспертного управления президента Республики Татарстан.

С сентября 2015 г. работал руководителем аппарата Совета Альметьевского муниципального района РТ.

Награжден благодарностью президента РТ (2014 г.), благодарностью руководителя Аппарата президента РТ (2015 г.).

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