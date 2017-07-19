Рамзан Кадыров обвинил защитников геев в продажности

Источник: РИА "Новости"

«Это подлые наши правозащитники, продажные, которые все время обманывают американских, так скажем, властей и получают копейки. И очень много людей будут отправляться из Москвы, типа они, их преследует Кадыров, они там вынуждены уехать в Европу, и они будут там делать деньги», — цитирует ТАСС господина Кадырова.

Он отметил, что в Чечне «абсолютно демократическая республика, свобода слова, люди живут счастливо. «Абсолютно все, что про нас говорят — это ерунда», — подчеркнул глава республики.

Журналист HBO сообщил, что господин Кадыров в разговоре с ним допустил наказание геев в Чечне со стороны родственников. «Если даже накажут по закону, мы согласны на это», — заявил Рамзан Кадыров.

Ранее глава Чечни назвал сообщения о преследовании геев в республике «ерундой».

У нас таких людей нету, нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас. Рамзан Кадыров

По его словам, все авторы публикаций об ущемлении прав геев — «шайтаны», «продажные» и «нелюди».

Также в интервью HBO глава Чечни заявил, что проводимая США политика направлена против России. «Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, раком поставим», — заявил господин Кадыров.