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09:14 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский бизнес жалуется на избыточный контроль

Вопрос с вывесками будет вынесен на общее рабочее совещание с участием представителей краевой администрации.

Источник: VLADNEWS

Депутаты думы Владивостока на заседании комитета по городскому хозяйству рассмотрели обращение Клуба деловых людей по вопросу оформления информационных указателей и вывесок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу органа местного самоуправления.

В частности, авторы обращения считают, что в Постановлении администрации Приморья от 15.06.2016 № 268-па «Об утверждении правил благоустройства территории Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края» содержится избыточное количество норм и согласований к информационным указателям и вывескам.

По результатам обсуждения было принято решение провести рабочее совещание с участием депутатов думы Владивостока, представителей администраций города и края, а также предпринимателей — на котором выработать конкретные предложения по внесению изменений в указанные правила благоустройства в части требований к оформлению информационных указателей и вывесок.

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