Приморский бизнес жалуется на избыточный контроль

Источник: VLADNEWS

Депутаты думы Владивостока на заседании комитета по городскому хозяйству рассмотрели обращение Клуба деловых людей по вопросу оформления информационных указателей и вывесок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу органа местного самоуправления.

В частности, авторы обращения считают, что в Постановлении администрации Приморья от 15.06.2016 № 268-па «Об утверждении правил благоустройства территории Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края» содержится избыточное количество норм и согласований к информационным указателям и вывескам.