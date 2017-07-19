Приморский бизнес жалуется на избыточный контроль
Вопрос с вывесками будет вынесен на общее рабочее совещание с участием представителей краевой администрации.
Вопрос с вывесками будет вынесен на общее рабочее совещание с участием представителей краевой администрации.
Депутаты думы Владивостока на заседании комитета по городскому хозяйству рассмотрели обращение Клуба деловых людей по вопросу оформления информационных указателей и вывесок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В частности, авторы обращения считают, что в Постановлении администрации Приморья от
По результатам обсуждения было принято решение провести рабочее совещание с участием депутатов думы Владивостока, представителей администраций города и края, а также предпринимателей — на котором выработать конкретные предложения по внесению изменений в указанные правила благоустройства в части требований к оформлению информационных указателей и вывесок.