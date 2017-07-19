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09:32 (мск), источник: Om1.ru

Омские депутаты не поддержали отсрочку платежей за аренду земли на 5−8 лет

Мэрия города готова продлить этот срок до 4 лет. Парламентарии считают, что предприятия вымрут.

Сегодня, 19 июля, на пленарном заседании Горсовета Омска депутат Сергей Дроздов выступил с инициативой предоставить бизнесу отсрочку платежей за аренду земли по скандальному постановлению 108 до 5−8 лет.

Напомним, что постановление 108 от 29 апреля 2015 года предполагало выплату арендной платы за участки, исходя из ставки рефинансирования Центробанка России. Однако действовать закон начал только с конца 2016 года. В итоге многим бизнесменам пришли огромные счета за аренду земли.

В конце мая Минимущества разработало поправки, по которым предпринимателям предлагают платить от 3,4 до 4,3 процентов от выкупной стоимости земли. Однако действовать они начнут с 1 января 2018 года.

Сейчас в облправительстве работает рабочая группа по постановлению 108, целью которой является решить проблему рассрочки этих платежей. Городская администрация готова предоставить рассрочку платежей до 1−2 лет, а по новому постановлению, до 4 лет.

В то время как депутат и бизнесмен Сергей Дроздов настаивал на рассрочке до 5−8 лет. Иначе бизнес массово уйдет из города. Дроздов считает, что предприниматели стали заложниками информационной войны мэрии и облправительства.

Сергей Дроздов, депутат Горсовета Омска:

 — Человек продает кондитерские изделия, печенье-пряники. Аренда у него возросла в 10 раз. Не было оценки земли до конца 2016 года, пока не закончились «тараканьи войны» мэрии и облправительства. Сейчас предприниматели судятся из-за оценки земель. У нас соседние участки имеют разные стоимости. Это кондитерское предприятие хочет закрыть свои линии и уехать из города. Или в парке 30-летия ВЛКСМ была московская фирма, она все бросила и уехала. Инна Александровна (Парыгина — директор депфинансов Омска, прим.ред.), вы же хороший финансист. Это наше с вами решение.

К нему присоединился председатель финансово-бюджетного комитета Омска Юрий Федотов.

— Люди платят арендную плату за землю в 2−3, а то и в 40 раз выше, чем до 2015 года. Сейчас суды встали на сторону мэрии, обязывая предпринимателей платить. Это несправедливо — взимать плату за аренду земли задним числом. Надо дать отсрочку до 5−8 лет, — высказался Федотов.

Однако депутаты не поддержали инициативу Сергея Дроздова.

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