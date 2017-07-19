Омские депутаты не поддержали отсрочку платежей за аренду земли на 5−8 лет
Мэрия города готова продлить этот срок до 4 лет. Парламентарии считают, что предприятия вымрут.
Мэрия города готова продлить этот срок до 4 лет. Парламентарии считают, что предприятия вымрут.
Сегодня, 19 июля, на пленарном заседании Горсовета Омска депутат Сергей Дроздов выступил с инициативой предоставить бизнесу отсрочку платежей за аренду земли по скандальному постановлению 108 до 5−8 лет.
Напомним, что постановление 108 от 29 апреля 2015 года предполагало выплату арендной платы за участки, исходя из ставки рефинансирования Центробанка России. Однако действовать закон начал только с конца 2016 года. В итоге многим бизнесменам пришли огромные счета за аренду земли.
В конце мая Минимущества разработало поправки, по которым предпринимателям предлагают платить от 3,4 до 4,3 процентов от выкупной стоимости земли. Однако действовать они начнут с 1 января 2018 года.
Сейчас в облправительстве работает рабочая группа по постановлению 108, целью которой является решить проблему рассрочки этих платежей. Городская администрация готова предоставить рассрочку платежей до 1−2 лет, а по новому постановлению, до 4 лет.
В то время как депутат и бизнесмен Сергей Дроздов настаивал на рассрочке до 5−8 лет. Иначе бизнес массово уйдет из города. Дроздов считает, что предприниматели стали заложниками информационной войны мэрии и облправительства.
Сергей Дроздов, депутат Горсовета Омска:
— Человек продает кондитерские изделия,
К нему присоединился председатель
— Люди платят арендную плату за землю в 2−3, а то и в 40 раз выше, чем до 2015 года. Сейчас суды встали на сторону мэрии, обязывая предпринимателей платить. Это несправедливо — взимать плату за аренду земли задним числом. Надо дать отсрочку до 5−8 лет, — высказался Федотов.
Однако депутаты не поддержали инициативу Сергея Дроздова.