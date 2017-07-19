Лукашенко 20—21 июля совершит официальный визит в Украину
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко
Программой визита запланированы переговоры с Президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе.
Главы государств обсудят развитие политического,
Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса.
Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.
Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, касающихся сотрудничества в экономике,