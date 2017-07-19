Госстройнадзор Пермского края возглавил Василий Билоус

К исполнению обязанностей господин Билоус приступил со вчерашнего дня. Основная задача инспекции — оценка качества выполняемых работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям обязательных технических регламентов и проектной документации, прошедшей экспертизу. Как сообщается на сайте краевого Минстроя, господину Билоусу необходимо обеспечить механизм выделения инспекции госстройнадзора как самостоятельного органа.



Напомним, с 1 июня Василий Белоус является заместителем краевого министерства строительства и ЖКХ. Ранее он занимал должность заместителя руководителя Ростехнадзора должность РФ, более семи лет являлся заместителем главы администрации города Королева по градостроительству и строительству.