Донским Госстройнадзором будет руководить экс-глава областного СКР

Согласно информации из официальных источников, указ о назначении Юрия Попова с 19 июля руководителем донского Госстройнадзора подписал глава региона Василий Голубев.

Напомним, Юрий Попов был освобожден от должности главы следственного управления СКР по Ростовской области указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года.

Юрий Попов возглавлял следственное управление СКР по Ростовской области с сентября 2007 года.