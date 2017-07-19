Донским Госстройнадзором будет руководить экс-глава областного СКР
Региональную службу государственного строительного надзора Ростовской области возглавил бывший руководитель следственного управления СКР по региону Юрий Попов.
Региональную службу государственного строительного надзора Ростовской области возглавил бывший руководитель следственного управления СКР по региону Юрий Попов.
Согласно информации из официальных источников, указ о назначении Юрия Попова с 19 июля руководителем донского Госстройнадзора подписал глава региона Василий Голубев.
Напомним, Юрий Попов был освобожден от должности главы следственного управления СКР по Ростовской области указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года.
Юрий Попов возглавлял следственное управление СКР по Ростовской области с сентября 2007 года.
До этого был заместителем прокурора Ростовской области, начальником ГУ Генпрокуратуры РФ в ЮФО, руководителем ГУ ФРС Ростовской области и начальником ГУ регионального министерства юстиции.