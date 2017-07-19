На Дону мотострелков общевойсковой армии подняли по тревоге

— В соответствии с замыслом проверки боеготовности подразделения в полном составе приступили к совершению марша на штатной технике в район общевойскового полигона. В ходе маневра силами боевого охранения отрабатывались элементы отражения нападений условного противника из засад и с воздуха, — сообщили «РГ» в пресс-службе ЮВО.

Кроме того, для обнаружения сил условного противника на маршруте движения колонн с бронетехникой задействовано подразделение беспилотных летательных аппаратов. После выдвижения на полигон личному составу мотострелковой части предстоит провести тактические учения с выполнением учебно-боевых стрельб из всех видов штатного вооружения.

Отметим, что с начала года на юге России значительно увеличилась интенсивность занятий по боевой подготовке войск. К примеру, за десять дней летчики 4-й армии ВВС и ПВО на 70 процентов выполнили месячный план по полетам. Около половины всех полевых занятий проведено в ночное время. В тактических занятиях взводов и ротных тактических учениях вместе с мотострелками и танкистами в тесном взаимодействии принимают участие приданные подразделения артиллерии, радиационно-химической и биологической защиты и разведки.