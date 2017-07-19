Лукашенко совершит официальный визит в Украину
В программе визита переговоры с Порошенко, во время которых планируется обсудить вопросы урегулирования конфликта на Донбассе и сотрудничество в экономике.
В программе визита переговоры с Порошенко, во время которых планируется обсудить вопросы урегулирования конфликта на Донбассе и сотрудничество в экономике.
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко
Программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.
«Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса. Лукашенко и Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике», — сообщили в
Также ожидается, что два президента обсудят развитие политического,
Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике,
Как ранее сообщал Sputnik, приглашение посетить Украину белорусскому лидеру Порошенко сделал 26 апреля, когда встречался с Лукашенко в Чернобыле. Там президенты двух стран изучили ход возведения нового саркофага над ЧАЭС и почтили память пострадавших от трагедии на атомной станции. Далее президенты продолжили переговоры на белорусской стороне, в агрогородке Лясковичи в Гомельской области. Там Лукашенко и Порошенко обсудили вопросы экономического и политического сотрудничества, а президент Украины пригласил белорусского коллегу посетить страну с официальным визитом.
Несколько дней назад в Минске прошло заседание
Также в первом полугодии Беларусь посещали главы профильных ведомств Украины. В числе обсуждаемых вопросов были вопросы поставок белорусских продуктов и промышленной продукции на украинский рынок, взаимодействие в нефтегазовой сфере, а также вопрос возобновления судоходства по Днепру и перевалки белорусских морских грузов в украинских портах.