Лукашенко совершит официальный визит в Украину

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20—21 июля совершит официальный визит в Украину, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.

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«Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса. Лукашенко и Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике», — сообщили в пресс-службе.

Также ожидается, что два президента обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.

Как ранее сообщал Sputnik, приглашение посетить Украину белорусскому лидеру Порошенко сделал 26 апреля, когда встречался с Лукашенко в Чернобыле. Там президенты двух стран изучили ход возведения нового саркофага над ЧАЭС и почтили память пострадавших от трагедии на атомной станции. Далее президенты продолжили переговоры на белорусской стороне, в агрогородке Лясковичи в Гомельской области. Там Лукашенко и Порошенко обсудили вопросы экономического и политического сотрудничества, а президент Украины пригласил белорусского коллегу посетить страну с официальным визитом.

Несколько дней назад в Минске прошло заседание белорусско-украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия двух стран в экономике.