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09:35 (мск), источник: Kazinform

Сменился секретарь ЦИК Республики Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Избрана секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, сообщает пресс-служба ЦИК.

Источник: Kazinform

15 июня 2017 года внесены изменения и дополнения в п.2 ст. 11 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», согласно которым секретарь Центральной избирательной комиссии избирается на заседании ЦИК. 18 июля на заседании Центризбиркома член комиссии Мустафина Сабила Сапаровна в порядке ротации избрана секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Ранее занимавший должность секретаря Центризбиркома в течении десяти лет Бахыт Мельдешов продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.

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