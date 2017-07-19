Сменился секретарь ЦИК Республики Казахстан
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Избрана секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, сообщает
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Избрана секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, сообщает
15 июня 2017 года внесены изменения и дополнения в п.2 ст. 11 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», согласно которым секретарь Центральной избирательной комиссии избирается на заседании ЦИК. 18 июля на заседании Центризбиркома член комиссии Мустафина Сабила Сапаровна в порядке ротации избрана секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Ранее занимавший должность секретаря Центризбиркома в течении десяти лет Бахыт Мельдешов продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.