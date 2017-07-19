Мэр Омска Двораковский написал заявление о снятии полномочий

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в начале заседания Галина Николаевна (Горст, председатель горсовета — прим. ТАСС) сообщила депутатам, что в горсовет поступило заявление от Вячеслава Викторовича (Двораковского) о снятии полномочии с 19 июля. Вопрос будет рассматриваться в числе дополнительных в конце заседания», — уточнила Серебренникова.

Ранее Двораковский собирался покинуть пост мэра только после избрания нового главы города, которое должно было состояться еще весной, но было перенесено на осень этого года.

Несостоявшиеся выборы

Весной в списке претендентов на пост мэра было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации шести претендентам из-за отсутствия ряда необходимых документов. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков снялся с выборов 13 апреля по состоянию здоровья, а 17 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Из оставшихся 16 кандидатов комиссия выбрала 14 апреля двоих, которые должны были быть представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Однако 17 и 18 апреля оба претендента — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель и общественник Андрей Ерошевич — отказались от участия.

Выборы 2017 года станут первыми, когда главу омской городской администрации выбирают депутаты горсовета, а не жители города.

Из-за переноса определять главу города будет уже новый состав совета, который 10 сентября на выборах определят жители Омска.