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10:22 (мск), источник: ТАСС

Мэр Омска Двораковский написал заявление о снятии полномочий

ОМСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Мэр Омска Вячеслав Двораковский написал заявление о снятии с себя по собственному желанию полномочий главы города, сообщила в среду ТАСС представитель городского совета Ирина Серебренникова.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в начале заседания Галина Николаевна (Горст, председатель горсовета — прим. ТАСС) сообщила депутатам, что в горсовет поступило заявление от Вячеслава Викторовича (Двораковского) о снятии полномочии с 19 июля. Вопрос будет рассматриваться в числе дополнительных в конце заседания», — уточнила Серебренникова.

Ранее Двораковский собирался покинуть пост мэра только после избрания нового главы города, которое должно было состояться еще весной, но было перенесено на осень этого года.

Несостоявшиеся выборы

Весной в списке претендентов на пост мэра было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации шести претендентам из-за отсутствия ряда необходимых документов. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков снялся с выборов 13 апреля по состоянию здоровья, а 17 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Из оставшихся 16 кандидатов комиссия выбрала 14 апреля двоих, которые должны были быть представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Однако 17 и 18 апреля оба претендента — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель и общественник Андрей Ерошевич — отказались от участия.

Выборы 2017 года станут первыми, когда главу омской городской администрации выбирают депутаты горсовета, а не жители города.

Из-за переноса определять главу города будет уже новый состав совета, который 10 сентября на выборах определят жители Омска.

Главу города будут выбирать в три этапа. На первом этапе кандидаты подадут документы, а комиссия по выборам мэра, сформированная горсоветом, их проанализирует и зарегистрирует. Затем комиссия проведет собеседование с каждый кандидатом, после чего путем голосования выберет не менее двух наиболее достойных претендентов, которые и будут представлены для окончательного выбора депутатам горсовета.

Комментарии
2
Vesta *
Что-то странное творится у омичей ))).. Кто в отставку ринулся, кто самоотводится.. Почему ?
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Юрий Жданов
На выборах думайте головой, а то изберете, а его отправят под суд.
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