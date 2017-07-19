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10:23 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Аппарат Госдумы научат писать по-русски

Сотрудники также изучат деловой этикет и противодействие коррупции.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Аппарат Госдумы объявил конкурс на обучение своих сотрудников в сентябре—декабре 2017 года. Их квалификацию предлагается повышать по двум направлениям: «Письменная деловая русская речь: язык законодательства и служебных документов» и «Государственная гражданская служба: основы служебной деятельности, эффективные технологии делового общения». Как пояснил «Ъ» источник в аппарате Госдумы, «инициаторы закупки — кадровая служба». «Подобные программы аппарат организует ежегодно для своих сотрудников. Раз в три года все сотрудники должны повышать свою квалификацию», — отметил собеседник «Ъ».

Сумма контракта составляет 522 тыс. рублей.

Согласно конкурсной документации, обучаться по программам будут 52−53 сотрудника, «замещающие ведущие должности государственной гражданской службы». По первой программе сотрудники аппарата Госдумы познакомятся с «трудными случаями лексической стилистики, плеоназмами и тавтологией, проблемами канцелярита, профессионального жаргона в документах», узнают, как склоняются нестандартные фамилии и имена, а также как называются жители городов России. Необходимость повышения квалификации собеседник «Ъ» объяснил «появлением новых функций аппарата Госдумы — нужны более подготовленные сотрудники».

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«Сотрудникам важно постоянно повышать свою грамотность в связи с тем, что усиливается экспертное направление работы аппарата, работа в социальных сетях, протокольная деятельность», — сказал он. После перехода в Госдуму в качестве спикера Вячеслава Володина аппарат нижней палаты подвергся значительной реформе.

Вторая образовательная программа «должна обеспечить получение знаний о правах и обязанностях гражданского служащего, требованиях к служебному поведению», — говорится в конкурсной документации. В рамках этой программы будут изучены конституционные основы государственной власти, система органов власти. Кроме того, сотрудникам аппарата Госдумы расскажут о противодействии коррупции, социально-психологических аспектах деятельности гражданского служащего, деловом этикете и культуре речи. Повышение квалификации будет проведено в соответствии с постановлением правительства от 6 мая 2008 года.

Политолог Екатерина Шульман сказала «Ъ», что «в Госдуме и раньше проводились подобные мероприятия по повышению квалификации». «Раньше обучение в Думе проводил РАНХиГС. Подобные программы также разрабатывает МГУ и Высшая школа экономики», — отметила политолог.

Лиза Миллер

Комментарии
13
Vesta *
Наверное, они очч плохо учились в общеобразовательной школе, потом худо-бедно, отучились в ВУЗе, кому довелось вообще.. или прикупили дипломы ))). Как они могут писать законы, когда сами сирые и убогие? Их не учить надо, а сокращать.. Слишком дорого слуги обходятся хозяевам )))
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Юрий Жданов
А почему нет третьей программы: "Как надо принимать законы что б улучшить жизнь не свою, а Россиян"?
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Андрей Белослудцев
Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению …….?
Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали.
Отто фон Бисмарк
Источник: http://fishki.net/mix/1693981-chinovniki--jeto-trutni-pishuwie-zakony-po-kotorym-cheloveku-ne-prozhit.html © Fishki.net
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