Аппарат Госдумы научат писать по-русски

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Аппарат Госдумы объявил конкурс на обучение своих сотрудников в сентябре—декабре 2017 года. Их квалификацию предлагается повышать по двум направлениям: «Письменная деловая русская речь: язык законодательства и служебных документов» и «Государственная гражданская служба: основы служебной деятельности, эффективные технологии делового общения». Как пояснил «Ъ» источник в аппарате Госдумы, «инициаторы закупки — кадровая служба». «Подобные программы аппарат организует ежегодно для своих сотрудников. Раз в три года все сотрудники должны повышать свою квалификацию», — отметил собеседник «Ъ».

Сумма контракта составляет 522 тыс. рублей.

Согласно конкурсной документации, обучаться по программам будут 52−53 сотрудника, «замещающие ведущие должности государственной гражданской службы». По первой программе сотрудники аппарата Госдумы познакомятся с «трудными случаями лексической стилистики, плеоназмами и тавтологией, проблемами канцелярита, профессионального жаргона в документах», узнают, как склоняются нестандартные фамилии и имена, а также как называются жители городов России. Необходимость повышения квалификации собеседник «Ъ» объяснил «появлением новых функций аппарата Госдумы — нужны более подготовленные сотрудники».

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«Сотрудникам важно постоянно повышать свою грамотность в связи с тем, что усиливается экспертное направление работы аппарата, работа в социальных сетях, протокольная деятельность», — сказал он. После перехода в Госдуму в качестве спикера Вячеслава Володина аппарат нижней палаты подвергся значительной реформе.

Вторая образовательная программа «должна обеспечить получение знаний о правах и обязанностях гражданского служащего, требованиях к служебному поведению», — говорится в конкурсной документации. В рамках этой программы будут изучены конституционные основы государственной власти, система органов власти. Кроме того, сотрудникам аппарата Госдумы расскажут о противодействии коррупции, социально-психологических аспектах деятельности гражданского служащего, деловом этикете и культуре речи. Повышение квалификации будет проведено в соответствии с постановлением правительства от 6 мая 2008 года.

Политолог Екатерина Шульман сказала «Ъ», что «в Госдуме и раньше проводились подобные мероприятия по повышению квалификации». «Раньше обучение в Думе проводил РАНХиГС. Подобные программы также разрабатывает МГУ и Высшая школа экономики», — отметила политолог.