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11:06 (мск), источник: Newslab.ru

Молодежь привлекут к созданию проектов развития Красноярского края

Такое предложение высказал губернатор края Виктор Толоконский в ходе визита на ТИМ «Бирюса».

Правительство Красноярского края намерено тесно сотрудничать с молодым активом региона по созданию проектов, направленных на социально-экономическое развитие. Об этом стало известно в ходе визита губернатора Виктор Толоконского и полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло на ТИМ «Бирюса».

Накануне там открылась федеральная смена «Энергия». Ее участниками стали более 700 молодых специалистов, ученых, студентов различных специальностей из 66 регионов России, чья сфера научных и профессиональных интересов связана с развитием энергетических проектов на территории страны.

«“Бирюса” для Красноярского края — это особый проект. Нам очень важно, чтобы молодые люди со всей России смогли использовать эту площадку и проявить свои таланты и способности, открыть в себе что-то новое и разработать новые проекты и программы развития. Желаю вам, чтобы энергия объединения стала энергией вашего личного развития. Вы — наша надежда. В добрый путь!», — обратился к участникам смен губернатор края.

На встрече с главой региона молодые люди обсудили развитие угольной промышленности в Красноярском крае, использование альтернативных источников энергии, развитие Зеленогорска как территории промышленного роста, а также экологические проекты и контроль над уровнем вредных выбросов предприятий. Кроме того, участники встречи подняли вопросы поддержки молодых специалистов и регулирование стоимости обучения в вузах края.

Члены молодежного правительства представили почетным гостям свои ключевые проекты, посвященные развитию экономики в Красноярском крае. По итогам беседы Толоконский дал ряд поручений, среди которых интенсификация взаимодействия молодежного правительства с органами исполнительной власти в части создания новых и перспективных проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона. Также он призвал молодых людей включиться в работу проектного офиса.

Подводя итоги посещения образовательной площадки Сергей Меняйло отметил:

«Сегодня на форуме специфическая тема — энергетика. И по итогам сегодняшнего дня я вижу, что эта тема интересна молодежи, поэтому считаю, что такие форумы дают хороший результат. Сегодня на территории этой площадки будущее нашей страны — активная и небезразличная молодежь. Именно ее мы должны поддерживать и направлять, не сковывая ее инициативы».

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