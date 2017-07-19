Молодежь привлекут к созданию проектов развития Красноярского края
Такое предложение высказал губернатор края Виктор Толоконский в ходе визита на ТИМ «Бирюса».
Такое предложение высказал губернатор края Виктор Толоконский в ходе визита на ТИМ «Бирюса».
Правительство Красноярского края намерено тесно сотрудничать с молодым активом региона по созданию проектов, направленных на
Накануне там открылась федеральная смена «Энергия». Ее участниками стали более 700 молодых специалистов, ученых, студентов различных специальностей из 66 регионов России, чья сфера научных и профессиональных интересов связана с развитием энергетических проектов на территории страны.
«“Бирюса” для Красноярского края — это особый проект. Нам очень важно, чтобы молодые люди со всей России смогли использовать эту площадку и проявить свои таланты и способности, открыть в себе
На встрече с главой региона молодые люди обсудили развитие угольной промышленности в Красноярском крае, использование альтернативных источников энергии, развитие Зеленогорска как территории промышленного роста, а также экологические проекты и контроль над уровнем вредных выбросов предприятий. Кроме того, участники встречи подняли вопросы поддержки молодых специалистов и регулирование стоимости обучения в вузах края.
Члены молодежного правительства представили почетным гостям свои ключевые проекты, посвященные развитию экономики в Красноярском крае. По итогам беседы Толоконский дал ряд поручений, среди которых интенсификация взаимодействия молодежного правительства с органами исполнительной власти в части создания новых и перспективных проектов, направленных на
Подводя итоги посещения образовательной площадки Сергей Меняйло отметил:
«Сегодня на форуме специфическая тема — энергетика. И по итогам сегодняшнего дня я вижу, что эта тема интересна молодежи, поэтому считаю, что такие форумы дают хороший результат. Сегодня на территории этой площадки будущее нашей страны — активная и небезразличная молодежь. Именно ее мы должны поддерживать и направлять, не сковывая ее инициативы».