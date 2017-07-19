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10:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Правительство НСО проведет сокращения штата из-за ликвидации министерств

Сокращения коснутся лишь работников финансово — хозяйственного блока, остальные сотрудники перейдут на работу в создаваемое Министерство труда и социального развития.

Правительство НСО проведет сокращения штата из-за ликвидации министерств, об этом заявил заместитель губернатора Александр Титков на брифинге, его слова передаёт корреспондент «Вестей».

Александр Титков заявил, что форма создания нового Министерства через ликвидацию двух других была выбрана для того, чтобы новая структура как можно раньше получила юридическую возможность выполнять свои функции в полном объеме.

«Если бы мы избрали модель формы реорганизации или объединения или иные формы, то мы понимаем, что временные последствия организации или объединения могут продолжаться несколько месяцев. Система создаваемого министерства стала бы недееспособной достаточно продолжительное время. Мы не можем себе позволить временную неопределенность», — заявил Титков.

Кроме того, заместитель губернатора отметил, что он лично ответственен за отчетность перед «социальным» вице-премьером Ольгой Голодец: «Работа федерального правительства организована так, что раз в две недели Ольга Голодец проводит видеоселекторные совещания по всему перечню вопросов: труда, заработной платы, доходов населения, трудоустройства инвалидов и так далее. Вопросы дополнительной координации были одной из причин объединения министерств».

Замглавы региона на брифинге заявил, что Министерство образования сегодня способно принять систему профтехобразования, которая сейчас находится в ведомстве Минтруда.

Процесс непосредственного создания нового министерства будет запущен уже в понедельник: На заседании правительства НСО мне поручено представить проект о новом министерстве, которому не стоит ждать новых функций и новых полномочий. Губернатор примет решение о назначении нового министра. Далее Министерство зарегистрируют, начнут формировать штатное расписание. В сентябре на сессии Законодательного собрания депутаты утвердят «финансовая дееспособность» нового министерства.

Кроме того, произойдет оптимизация штата обоих министерств, но лишь частично: «Она может коснуться финансово — хозяйственного блока: бухгалтерии, экономический блок, правовики, контрольщики, организационщики — общие подразделения, которые работают в двух министерствах. Нужно будет из двух блоков делать один. В этой связи не все работники этих блоков получат работу в новом министерстве. Им обязательно предложат места в других министерствах и департаментах правительства Новосибирской области».

В своем выступлении Титков коснулся и судьбы нынешних руководителей ведомств. Исполняющая обязанности главы Минсоцразвития Елена Бахарева уже дала согласие на работу в новой структуре в должности замминистра. Будет ли работать в обновленном министерстве нынешний министр труда Игорь Шмидт пока не ясно.

Сергей Пыхтин, который уже более года находится на больничном, примет решение об участии или неучастии в деятельности новой структуры после завершения своего больничного.

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