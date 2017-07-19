Додон на фестивале «Поколение будущего»: Обещаю сделать все возможное, чтобы вы жили в этой стране лучше
Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в концерте, в рамках молодежного фестиваля Поколение будущего.
Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в концерте, в рамках молодежного фестиваля Поколение будущего.
— Мы не случайно назвали наш праздник Поколение будущего. Вы — будущее Республики Молдова. Я вам обещаю, что сделаю все возможное, чтобы вы жили лучше в этой стране. Хочу вам сказать спасибо, и если вы не против, будем каждый год делать такое мероприятие, — сообщил глава государства.