Додон на фестивале «Поколение будущего»: Обещаю сделать все возможное, чтобы вы жили в этой стране лучше

— Мы не случайно назвали наш праздник Поколение будущего. Вы — будущее Республики Молдова. Я вам обещаю, что сделаю все возможное, чтобы вы жили лучше в этой стране. Хочу вам сказать спасибо, и если вы не против, будем каждый год делать такое мероприятие, — сообщил глава государства.